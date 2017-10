Losa registra un seísmo de 3,1 grados, el segundo en mes y medio

Eran las 6.22 de la mañana cuando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registraba un terremoto de 3,1 grados en el paraje de El Cañón, ubicado en la zona centro del Valle de Losa y próximo a la capital, Quincoces de Yuso. Sin embargo, quizá por detectarse tan temprano, pasó completamente desapercibido entre los vecinos de la localidad. La mayoría, a esas horas, se encontraban durmiendo cuando la tierra comenzó a temblar.

«No me he enterado de nada», reconocía Félix desde Quincoces tras enterarse por este periódico de lo sucedido a primera hora de la tarde. Madrugó, aunque no tanto como el terremoto, para coger setas en Relloso y no se cruzó con nadie en toda la mañana. Ya al corriente le preguntaba a su vecino Simón, que asegura tener el sueño ligero. Misma respuesta. Además, estuvo dando una vuelta por el pueblo y «nadie ha comentado nada».

La gasolinera de las afueras, uno de los puntos más cercanos a la zona epicentral, estaba cerrada cuando se el IGN registró la actividad sísmica. Media hora después abría sus puertas. El encargado del primer turno iniciaba su jornada laboral sin tener constancia del temblor. A lo largo de la mañana, ninguno de los clientes comentó nada al respecto. El compañero que le remplazó tampoco estaba al corriente de lo sucedido, como si nada hubiese ocurrido.

«Con el de Castrobarto sí que se enteró la gente», reconocía el empleado del segundo turno. El terremoto en cuestión, de 3,2 grados en la escala de Richter, sacudió el entorno de El Cañón a las 10 de la mañana. Se notó por aquello de la hora y el 112 registró varias llamadas -casi todas desde Perex de Losa-, aunque no se registraron daños personales ni materiales. Algunos vecinos, de hecho, ni si quiera se enteraron, tal vez porque tuvo una profundidad menor: 10 kilómetros frente a los 12 del último.

En cualquier caso, pese a la escasa intensidad de estos dos últimos terremotos, cabe recordar que el Valle de Losa es el municipio con mayor actividad sísmica de la provincia de Burgos. Uno de los más fuertes que se recuerdan, de 3,43 grados, se registró en agosto de 2011 en Berberana a las 18.21 horas. No saltaron las alarmas, aunque estadísticamente se trata del terremoto más intenso de las últimas dos décadas.

Aunque Burgos apenas sufre fenómenos de este tipo, lo cierto es que siempre acontecen en la comarca de Las Merindades. El año pasado, a mediados de agosto, el IGN detectó un temblor de 2,2 grados en Quecedo. Pasó de noche, en torno a las 2.42 horas, y fue imperceptible para la gran mayoría.

El terremoto más grave en tierras burgalesas desde que se empezó a documentarlos en España tuvo lugar en Villarcayo. Corría el año 39 cuando el la Red Sísmica Nacional recogía un temblor de 4,3 grados. Desde entonces, la única sacudida de cierta magnitud ha sido la que alcanzó los 3,9 grados en Pedrosa de Valdeporres en 1987.