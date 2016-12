El alcalde de Villarcayo, Miguel de Lucio, cumplió ayer su promesa, y registró en los juzgados de Burgos un escrito con el que insta a la Fiscalía a investigar el proyecto urbanístico de ‘Campo de Aviación’, «el de mayor calado urbanístico de la localidad y que, sin embargo, sigue inacabado tras dar sus primeros pasos en torno al año 1998», definió el edil. Solicitud a la Fiscalía de que se interese por este proyecto -«que nosotros vemos plagado de irregularidades tras ver las conclusiones de la comisión de investigación creada para ello»-, que acompañó con el expediente existente al respecto.

«Hemos incluido toda la documentación del proyecto que encontramos en el Ayuntamiento para que cuente con todos los datos posibles, y no nos acusen de obstruir ni de ocultar nada».

Recuerda que la comisión de investigación de esta urbanización se creó meses atrás a petición de Iniciativa Merindades (IM), «para luego abandonarla y dejar de cuestionarse IM, las irregularidades que tan claramente veían, heredadas de la anterior corporación presidida por el PP», se lamentó De Lucio.

Comisión que se creó para conocer los verdaderos pasos dados por elAyuntamiento en un macroproyecto que preveía la creación de 650 unifamiliares a realizar en tres fases. «Y a día de hoy, se hayan recepcionadas por el Consistorio las dos primeras fases -ambas inacabadas y con apenas 50 viviendas hechas-, y una tercera fase sin iniciar». Añadió que también se ha dejado copia a los diputados provinciales de Ciudadanos (C’s) y PSOE, «a quienes hemos pedido que la hagan llegar a los procuradores de las Cortes regionales».

Por otro lado, De Lucio afirma estar tranquilo, tanto tras ver cómo ayer la oposición rechazaba aprobar el borrador de los presupuestos de 2017 en el Pleno celebrado en l la localidad, como tras aprobarse -semanas atrás en otra sesión plenaria-, llevar adelante una moción e censura que presumiblemente, apartará el 10 de enero a De Lucio de la Alcaldía, y colocará en su lugar a Adrián Serna, de IM.

«Yo vine como respuesta a la petición de cambio que querían los villarcayeses y me quedé para intentar mejorar las cosas», aseguró. Algo que -afirma- seguirá haciendo tras ese 10 de enero. «Si no es como alcalde será como concejal de C’s, puesto que para eso me eligieron mis convecinos, así que seguiré preguntando e intentando que las cosas se hagan mejor ».

Sí mostró sin embargo su preocupación por el rumbo que tomarán algunos de los proyectos llevados a cabo desde que en junio de 2015 asumiera una Alcaldía configurada por 3 ediles de C’s, 1 el PSOE, 4 del PP y 3 de IM. Entre ellos un plan de pedanías «con el que asegurar una aportación anual a las 27 entidades locales menores que dependen de Villarcayo», o el comedor social que estas semanas iba ya a boletín para su puesta en marcha», detalla.

Iniciativas incluidas en una gestión municipal en la que a pesar del gasto en estas actuaciones, cerró 2015 con 2,8 millones de euros en las arcas municipales, y prevé cerrar el 2016 con unos 2,3 millones, «a lo que sumar ayudas que hemos logrado nosotros y aún no han llegado».