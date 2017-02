Médicos del HUBU completarán las especialidades de Villarcayo

Médicos especialistas del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) atenderán las necesidades de los ciudadanos de Villarcayo cuando no puedan hacerlo desde el hospital de Miranda de Ebro, centro de referencia para la localidad burgalesa. Así se lo avanzó ayer el delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández Mardomingo, al nuevo alcalde villarcayés, Adrián Serna, con quien se reunió ayer en Burgos.

Serna, quien aprovechó para presentarse oficialmente tras su llegada a la Alcaldía en enero, vino acompañado por los concejales populares, José Antonio Varona y Mercedes Alzola-, y todos ellos mostraron su satisfacción ante la noticia que les trasladó el delegado. «Ya que llevábamos tiempo sin que se cubrieran dichas especialidades, lo que suponía una gran preocupación entre los vecinos».

Como recordó Serna, de las diez especialidades que habitualmente se atendían en el Centro de Especialidades de Villarcayo, «la mitad de ellas no estaban funcionando bien, puesto que si en Miranda tenían médicos de baja o plazas sin cubrir, los que hay ya estaban ocupados con sólo atender las necesidades mirandesas», explicaba, quedando Villarcayo desatendido», lamentó.

El delegado explicó que durante su encuentro «les he transmitido mi compromiso personal para lograrlo, y aunque no he podido concretarles fechas, sí que se hará cuanto antes, pues también se lo hemos trasladado ya a los responsables del HUBU», comentó tras el encuentro.

Mapa más flexible

Cita en la que dio una segunda buena noticia a los responsables villarcayeses, como fue el anuncio de la flexibilización que se ha llevado a cabo en la tramitación de la ley regional que regula el mapa territorial y las Unidades Básicas de Ordenación Territorial que lo componen (UBOT’s). «Lo que nos ha tranquilizado un poco, porque para la localidad significa que no perderemos servicios al no llegar a los 5.000 habitantes que la ley marcaba como mínimo para mantenerlos», explicaban Alzola y Serna. «Temor que a pesar de todo sigue ahí», remarcó el edil, quien al igual que Alzola, expresó su malestar tras comprobar que el anterior equipo municipal no presentó alegaciones al respecto, «y cuando preguntamos nos dijeron que no había constancia de haber iniciado nada».

Por ello el alcalde avanzó que el Ayuntamiento tiene previsto celebrar una reunión urgente para debatir si se elabora una enmienda que puedan hacer llegar a las Cortes. Para ello deberán proponer a uno de los partidos con representación en las Cortes que la presente por ellos, a modo de alegación al mapa regional.

«De hecho, es la única vía, ya que el proyecto de ley que recoge dicho mapa está ya en las Cortes para su aprobación, tras haber pasado por una triple fase de alegaciones: abiertas a todos los ciudadanos del país, a los municipios y a las diputaciones, respectivamente», recordó el delegado.

Sin embargo, Serna explica que para dar forma a la enmienda, antes deben contar con otros municipios de la zona interesados en sumarse a la UBO ‘Merindades del Ebro -de la que forma parte Villarcayo junto a los valles de Manzanedo, Valdivielso y Zamanzas-. «Por ello, al no haber contactado aún con otros ayuntamientos y desconocer su respuesta, tampoco sabemos si la presentaremos», afirmó.

Finalmente, explicó que en la reunión de ayer también tuvieron oportunidad de trasladar al delegado su interés en lograr el visto bueno regional para intervenir en una de sus carreteras. «Se trata de la que une Medina y Villarcayo, la cual es usada por los vecinos para acercarse al cementerio, ubicado a apenas 1000 metros. «Pero tienen que ir por la carretera con el peligro que eso entraña, por lo que le hemos pedido permiso para hacer una pequeña acera que pagaríamos nosotros», comenta Serna.

El Ayuntamiento ultima los presupuestos, «tras año y medio de desbarajuste y caos»

Adrián Serna tuvo oportunidad ayer de presentarse oficialmente ante el representante en Burgos del Gobierno regional, al no haber tenido ocasión desde su llegada a la Alcaldía de Villarcayo a principios del presente año. Todo ello tras aprobarse en el Pleno municipal del 11 de enero la moción de censura que, impulsada por los concejales de Iniciativa Merindades (IM) -agrupación a la que pertenece Serna-, y el Partido Popular (PP) retiró de la Alcaldía de Villarcayo al hoy concejal por el grupo Ciudadanos (C’s), Miguel de Lucio.

Entrecruce de acusaciones y denuncias entre miembros de ambos sectores aparte, Serna y Alzola hacen ahora un balance positivo de los casi dos meses de gobierno de la nueva corporación, «en los que estamos intentando que todo vuelva a la normalidad», confiesa Serna. Sobre todo después del año y medio «de mandato nefasto» del anterior equipo.

«Despilfarros que nos están llevando de sorpresa en sorpresa a medida que vamos comprobando en qué punto están las cuentas y gestiones municipales», añade la ex alcaldesa de la localidad.

Opinión de la popular compartida por Serna, quien explica que «a pesar del trabajo que todo esto nos está suponiendo, estamos ya inmersos en los trabajos de cierre del presupuesto municipal para el presente año. Falta de concrección que les lleva a ser prudentes a la hora de detallar las actuaciones que realizarán, «ya que otra de las cosas en las que estamos trabajando es en el estado de los diferentes contratos y proyectos, así como en los compromisos adquiridos y que debemos atender para evitar más complicaciones». Y es que, como añade, «nuestra intención es poder llevarlo al Pleno de marzo, que celebraremos como siempre el último viernes de mes, siendo un montante que ronda los 6 millones de euros el que barajamos para 2017», cifra el responsable.