Si bien esta semana algunos actos esporádicos han recordado a todos la proximidad de las esperadas fiestas patronales, éstas llegarán con toda su fuerza hoy sábado en que tendrán lugar algunos de los grandes actos en conmemoración de la virgen del Rosario. «Es verdad que las fiestas en sí se celebran del 29 de septiembre al 3 de octubre y del 6 al 8 de octubre, pero nos gusta unirlo a otras fechas destacadas de octubre, para hacer más llevadero el inicio del otoño», bromea el concejal medinés de Festejos, Carlos Pozo, quien recuerda cómo la cita medinesa es el punto final festivo en la comarca.

Entre ellos, la Ruta de Carlos V -el 14 y 15 de octubre-, o el XI Rastro de Antigüedades durante el próximo domingo 29 en que a media mañana se trasladará en procesión a la Virgen del Rosario al santuario que lleva su nombre.

Pero hasta entonces, un amplio programa de actividades a disposición de todos desde ya, «en el que volvemos a dar cabida a actividades de todo tipo y destinadas a todos los públicos, pues estos días».

Así, destaca que no faltarán las verbenas, los cohetes, los pasacalles, las actuaciones de diversas agrupaciones musicales, los concursos -gastronómicos, infantiles y deportivos-; los bailes de tarde o los fuegos artificiales. A los que se suman la multitud de citas, pasacalles y degustaciones que de mano de las muchas peñas de la localidad, convertirán los rincones de ésta en fiesta. «De hecho, este año hemos colgado por toda la localidad camisetas blancas donde pueden leerse los nombres de las peñas que tenemos, a las que agradecemos lo mucho que se implican en todos los festejos», comenta.

Actos entre los que no faltarán citas taurinas y de vaquillas. Quitando hierro a la polémica que la duda sobre la inclusión o no de eventos taurinos en los festejos del pasado año causó, Pozo explica «que al igual que el año pasado damos cabida a todo tipo de eventos, ya que como siempre hemos dicho, los toros al igual que otras muchas cosas no gustan a todos pero debe darse la oportunidad a quien le guste de disfrutar de ellos».

Doble pregonero

Así, Pozo recuerda que hoy sábado tendrán lugar, entre los actos principales, la ofrenda floral a la Virgen, la recepción a autoridades y el pregón, «en el que este año hemos querido reconocer a nuestra juventud». De ahí que hayan elegido como pregoneros a dos jóvenes medineses, Carlos Sánchez (fundador de la empresa profesional de cortadores de jamón Los Finos) y la campeona de taewondo, Sandra Recio. A los que se sumarán mañana domingo la misa y la posterior entrega de premios del concurso de carteles de fiestas y del certamen de balcones, entre otras citas.

No faltará tampoco la tradicional visita a los mayores de la residencia de ancianos en la mañana del martes 3, a la que seguirá ese mismo día el popular concurso de paellas, los encierros infantiles al mediodía, o ya en la tarde del sábado la Fiesta Holy, o el mercado de productores el domingo 8.

Multitud de actos a los que se sumará la posibilidad de visitar los museos y monumentos de la villa, que permanecerán abiertos.