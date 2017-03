El mejor sumiller de la Comunidad es burgalés

Aranda de Duero se convirtió ayer en el epicentro de la mejor sumillería. 40 expertos, entre los que se encontraban dos estrellas Michelin, dieron cuenta del nivel de un sector que tiene mucho qué decir en defensa de la gastronomía y el vino. La jornada comenzó por la mañana con las primeras pruebas y no fue hasta la tarde cuando se dio a conocer el nombre de los tres finalistas: Fernando Mayoral, del restaurante Rincón de España (Asociación de Sumilleres de Burgos); Diego Muñoz, de La Lobita (Navaleno, Soria) y César Martín, que concursaba por Salamanca aunque es profesional en el Mannix (Campaspero, Valladolid).

Habían superado con éxito un examen de 50 preguntas, una cata de vinos y una prueba de inglés hablado, pero les aguardaba una final complicada con un test rápido, una cata de cinco productos diferentes de cualquier parte del mundo, una prueba de maridaje: una para detectar errores en una carta de restaurante y una decantación de vino. Y por fin llegó la hora de conocer al ganador: Fernando Mayoral.

«Ya conocía el concurso, y aunque es verdad que no me había preparado esta vez muy a fondo la parte final porque no sabía si iba a llegar, he intentado ser espontáneo y hacerlo lo mejor posible», explicaba antes de conocer el veredicto.

Como marcan las reglas del juego, los dos mejores concursantes de cada asociación provincial de sumilleres acudirán al concurso nacional que se celebrará en Madrid durante la celebración del Salón Gourmets. En el caso de Aranda de Duero, la ciudad estará representada por Beatriz Zapatero (El Lagar de Isilla) y Gabriel García Agudo (El Ventorro).

«Era la primera vez que me presentaba y estoy muy contenta. Va a ser un honor representar a Aranda», subrayó Beatriz Zapatero. Por su parte, los tres finalistas del certamen regional formarán parte del panel de cata del concurso Vino de Museo 2017 que tendrá lugar en Peñafiel (Valladolid).

Honor

A sabiendas del esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento de Aranda con la asociación de sumilleres para albergar este acto, el concurso distinguió a la alcaldesa, Raquel González, como Sumiller de Honor de Castilla y León, una distinción que la regidora agradeció extendiendo el mérito a todos los arandinos que desde hace cientos de años hacen del vino, «tradición, oficio y futuro».

«Ahí tenemos como testigo de la historia de esta vinculación con el vino a las bodegas subterráneas que han sido declaradas Bien de Interés Cultural», destacó con orgullo.

Hasta el auditorio de Caja de Burgos se acercaron amigos, curiosos y aficionados. «Es impresionante ver la cantidad de cosas que saben», admitía una espectadora. En sus 19 ediciones, era la primera vez que Aranda ejercía de sede de esta iniciativa que ensalza la figura del sumiller y su compromiso con la gastronomía y el enoturismo. Como corazón de la Denominación de Origen (DO), la jornada se completó con un Espacio Ribera en el que el Consejo Regulador de la DO y la Ruta del Vino Ribera del Duero profundizaron en los orígenes del vino, en su importancia para el desarrollo económico de un territorio, y en otras cuestiones de interés como la creación de la Denominación. También hubo tiempo para degustar una amplia gama de vinos de la Ribera del Duero y para disfrutar de visitas guiadas por la red de bodegas subterráneas de la ciudad.

El jurado estuvo compuesto por miembros de la Asociación Regional de Sumilleres, invitados de otras agrupaciones españolas y delegados de prestigiosas instituciones del mundo del vino y la sumillería, como consejos reguladores.