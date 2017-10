Miranda congela gran parte de sus tasas y ordenanzas fiscales

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha apostado por la congelación de gran parte de las tasas municipales, con el fin de asegurar ingresos en las arcas que no pongan en peligro la actividad municipal. Rechaza así la propuesta trasladada por la oposición desde el Partido Popular en las que se apostaba por reducir dichos cobros. «Porque no se trata de bajar sólo por motivos políticos, sino de no ser kamikazes ni irresponsables», asegura la concejala Laura Torres, responsable del área económica del Consistorio.

Recuerda que durante los últimos cuatro años, la bajada ha sido la tónica general, «pero debemos ser responsables», insiste, «porque el descenso en los ingresos traería también consigo la reducción, a su vez, del techo de gasto que nos permitiría el Ministerio de Hacienda», advierte. Destaca así, cómo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el principal ingreso con que cuentan los municipios, queda congelado tras descenderse del 0,64 al 0,56 además de mantenerse la bonificación del 5% en el caso de los recibos domiciliados.

Cobro al que se aplica este año un índice corrector del 0,91 en los valores catastrales, «en verdad un espejismo puesto que supone que al ciudadano no le suba el montante a pagar pero al Ayuntamiento tampoco le repercute con mayores ingresos», explica. De ahí que Torres insista en que «es urgente que se realice una revisión catastral, porque el valor de muchas de las viviendas mirandesas no se corresponde con el real, al datar la última de 2012», argumenta. «Revisión que hemos solicitado muchas veces, yo personalmente en el Catastro en Burgos y la alcaldesa a través de varias cartas, y siguen sin hacerlo», reprocha la edil.

Torres explicó también que se ha reducido del 0,82 al 0,70 el IBI rústico que se cobrará, además de permitir que el pago de éste «se pueda realizar en dos partes e incluso un tercer plazo si así lo solicita el ciudadano afectado, una facilidad que hasta ahora sólo tenían los pagos de urbana». Medida que acarreará ingresar unos 50.000 euros de menos, «a cambio de la tranquilidad que para muchos de los 2.500 receptores de estos recibos, que lo son sólo al contar con bienes rústicos con valor de construcción-, supondrá poder pagar en partes».

Junto al IBI, Torres destacó que también se congela el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); la plusvalía; las tasas de agua, basura y alcantarillado; el impuesto de vehículos (en un 6%); las licencias de apertura, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), las tarifas de uso del polideportivo (a lo que se suma la inclusión de una nueva bonificación del 50% para personas con discapacidad), o las licencias urbanísticas, «apartado en el que se mantiene por ejemplo, la reducción del 50% en el caso de llevarse a cabo rehabilitaciones integrales de edificios», comenta.

Así como el cobro por trámites municipales, como puedan ser la expedición de documentos administrativos, el cobro de la ORA, la realización de bodas o el cobro de recogida de perros en la vía pública o la tramitación de licencias de razas peligrosas. «Algunas de ellas aportaciones que hemos incluido de todas las recibidas del resto de grupos políticos», afirma Torres, quien recuerda que la aprobación de las tasas y ordenanzas será uno de los puntos a analizar y votar en el Pleno del próximo día 30.

Asimismo, explicó que se encuentra ya trabajando en los próximos presupuestos, «ya que intentaré que estén antes de acabar el año».