Mucho más que vino y cordero

En plenas fiestas patronales, Aranda de Duero disfruta de un ambiente de risas, charangas, peñas, música y vino de Ribera del Duero. Imprescindible el pañuelo al cuello y, por delante, mucho por ver. Con un casco histórico rendido al peatón, destacan dos protagonistas principales: la recién restaurada Iglesia de San María y la Iglesia de San Juan, reconvertida de nuevo en el Museo de Arte Sacro tras permanecer tres años cerrado desde que sirvió de sede en las Edades del Hombre en 2014.

Su nuevo recorrido está inspirado en la luz. Del antiguo museo quedan muchas piezas pero cambia la estructura, el guión se amplía y el fondo patrimonial se completa con novedades de peso como dos cruces procesionales de Valdezate y Campillo de Aranda o la imagen de la Virgen de Castrillo de la Vega. En los primeros meses estuvo gestionado por el Arzobispado de Burgos y la parroquia como artífices de esta nueva etapa, pero ahora lo gestiona el Ayuntamiento de Aranda.

A escasos tres metros encontramos otra parada obligada; el Museo Casa de las Bolas y sus 100 litografías de Dalí. Gracias a un acuerdo con la Fundación Gómez Pardo de Madrid y el beneplácito del autor de la donación de dichas litografías, Félix Cañada, el espacio emprende una nueva etapa en la que predominarán los intercambios de obras. Muestra de ello son las 13 nuevas piezas que ha incorporado el museo arandino, como un bodegón del siglo XVI de Juan Zurbarán, dos modernistas, de Joaquín Mir y Santiago Rusiñol, y diez figuras de finales de siglo XIX. Si tienen niños, sus talleres son ideales para aprender jugando.

Pero si por algo resalta Aranda de Duero es por lo que esconde, un entramado de bodegas subterráneas que remontan al pasado para recordarnos la importancia que siempre ha tenido el vino en esta tierra regada por el Duero. Los siete kilómetros de galerías están declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Tras permanecer cerrada cinco largos años por humedades y filtraciones, la bodega-museo municipal de las Ánimas ya está operativa. Para visitarla solo hace falta pedir cita en la oficina de Turismo de la Plaza Mayor. Otra opción para adentrase en este tesoro histórico son las peñas que lo protegen, la bodega de Don Carlos o la siempre abierta del Lagar de Isilla.

Aunque el presente año está resultando muy duro para el campo tras la helada que asoló buena parte del viñedo el pasado mes de abril, dentro de unos días comenzará la vendimia, uno de esos momentos mágicos en la Ribera del Duero. Para celebrar que lo que ha quedado es uva de gran calidad, el Consejo Regulador organizará el próximo 23 de septiembre su primera Fiesta de la Vendimia. Con la ribera del río Duero como testigo y la música de los Celtas Cortos, Tequila y Maldita Nerea entre otros, la Denominación de Origen vivirá una jornada para el recuerdo.

Si llega la hora de comer no lo dude: la capital ribereña es el mejor sitio. Famosa por su lechazo asado, son muchos los asadores que se esmeran en el horno de leña. No olvide probar la torta de pan de Aranda y la morcilla, otra exquisitez. De postre, la tarta de hojaldre rellena de crema pastelera o la leche frita, pueden poner el broche final antes de la sobremesa. Si quiere pinchos originales El Lagar de Isilla no falla, y si busca comida elaborada la mejor opción probar uno de los nuevos restaurantes que están pisando fuerte como el 51 del Sol -con menú degustación- o La Pícara, cocina tradicional con un toque moderno.

Los que deseen terminar la jornada con un largo paseo pueden recorrer el sendero GR-14 a partir de la plaza Arco Pajarito o disfrutar de la explanada de la Virgen de las Viñas, donde se encuentra la ermita en honor a la patrona.