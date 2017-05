Muere un matrimonio burgalés por un fuerte golpe de mar en Portugal

Los turistas que fallecieron el lunes tras verse sorprendidos por el fuerte oleaje en un rompeolas en la localidad portuguesa de Nazaré, son originarios del municipio burgalés de Tórtoles de Esgueva, según ha confirmado el alcalde de la localidad Juan José Esteban en declaraciones recogidas por Europa Press.

Los fallecidos, Ana María D.C.V y Félix R.A., son un matrimonio de septuagenarios que residía en Madrid desde «hacía años». «La noticia nos ha pillado por sorpresa», puntualiza el regidor que ha confirmado que la pareja estaba de excursión con la parroquia de la barriada en la que viven visitando el Santuario de Nuestra Señora de Fátima cuando se vieron sorprendidos por el fuerte oleaje en torno a las 14.00 horas del lunes. El personal del Instituto de Socorro a Náufragos fue alertado de que dos personas habían sido arrastradas por las olas en un rompeolas de la playa de Nazaré.

Los equipos de salvamento del ISN y de la Policía Marítima encontraron en primer lugar el cuerpo sin vida de la mujer y, a las 16.30 horas, el cadáver del hombre. El cuerpo del hombre fue localizado ese mismo lunes sin vida tras estar desaparecido en el mar durante horas, mientas que su esposa murió en el acto. La pareja estaba paseando junto a un grupo de turistas por la playa cuando una ola les arrastró, informa la agencia Ical. «Él era quinto mío y, aunque ya no venían mucho por aquí, tenía una buena relación», señala el alcalde de Tórtoles de Esgueva que vio por última vez al matrimonio hace «20 días» durante el funeral de un «familiar» de la pareja. De momento, los cuerpos esperan a ser repatriados y todavía se desconocen donde se realizará el funeral, según ha señalado Juan José Esteban que no podía «creer» que los tristes protagonistas de un suceso que se ha visto por «televisión» eran vecinos de esta localidad. El alcalde no descarta decretar un día de luto por la muerte de los dos vecinos.

La muerte de los dos turistas españoles se suma al fallecimiento de una mujer en una playa de la localidad de Póvoa de Varzim y de un hombre en una playa de Rainha, en la región de Caparica. Estas dos víctimas mortales perdieron la vida ahogadas cuando se bañaban en sendos arenales en los que todavía no ha comenzado a operar el servicio de salvamento porque no se ha iniciado la temporada estival.

En 2016, en los tres primeros meses de temporada de playa, entre el 1 de mayo y el 31 de julio, murieron tres personas por ahogamiento en las playas portuguesas y otra persona pereció por muerte súbita.