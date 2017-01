«Ya no sé ni qué decir, porque es lo mismo de siempre», proclamaba ayer el presidente de la Plataforma de Afectados por la Nacional I, Rafael Solaguren, durante la manifestación en recuerdo de la última víctima mortal de esta carretera: el joven Mikel Alonso (24 años), quien perdió la vida el pasado 22 de enero tras colisionar con un camión a la altura de Rubena en octubre.

Minutos antes de la concentración, que reunió a cerca de 200 personas, Solaguren volvió a exigir la liberalización inmediata de la AP-1 para descongestionar el tráfico de camiones de la N-I, que soporta alrededor de 10.000 vehículos diarios en el tramo que conecta Burgos y Miranda de Ebro.

Si nada cambia, «nos vamos a tener que conformar con que sea para el 1 de diciembre de 2018», sinónimo de «pedirnos que aguantemos dos años jugándonos la vida», manifestó indignado el presidente de la Plataforma a sabiendas de que si realmente existiese «voluntad» y espíritu de «negociación», «mañana mismo» la autopista podría abrirse a «la mayor parte de la circulación».

Aunque «es cuestión de querer», Solaguren tildó de «vergüenza» la actitud de los políticos, tanto en «Madrid» como «aquí». No obstante, celebró la intención de laDirección General de Tráfico (DGT) de restringir el tráfico de vehículos pesados en carreteras con una alta densidad de tráfico -en fechas señaladas eso sí- y recordó la «alternativa paralela, más segura y más viable» que continúa siendo de pago.

Pero esta cara tiene su cruz. En este caso, las recientes declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, contra la liberalización de autopistas por su elevado coste económico.

Víctimas que no cuentan

Tras cortar la N-I a las 17 horas, los manifestantes se desplazaron en silencio, portando cruces negras y pancartas reivindicativas, hasta el fatídico kilómetro 252 en el que Alonso tuvo el accidente. Previamente, Solaguren denunció que «hay víctimas que no cuentan en las estadísticas y que ahí están», ya que la DGT no contabiliza a quienes fallecen pasadas 24 horas del siniestro.

Al margen de estos datos, tan trágicos como abundantes en la Nacional I, remarcó que el tramo de la vía situado en el término municipal de Rubena es uno de los «más peligrosos», dado que «es uno de los pocos sitios donde puedes adelantar». Además, una curva bastante pronunciada cerca de dicho punto, que «no se ve bien», aumenta el grado de peligrosidad «si aparece un coche de frente».

Las cruces y Fomento

Una vez finalizada la intervención de Solaguren en el kilómetro 252, los familiares de Alonso clavaron una cruz y un ramo de flores. «En dos minutos vendrán los de Fomento a quitarla», lamentaba una manifestante que ha sido testigo de ello en anteriores ocasiones. Por ello, aseguró que el alcalde de Quintanapalla les ha permitido rendir homenaje a las víctimas de la N-I en un terreno particular de la localidad para evitar este tipo de situaciones que, a su juicio, resultan incomprensibles.

De vuelta al punto de partida, las retenciones provocadas por este corte de 15 minutos llegaban hasta Villafría. La gran mayoría de vehículos, tal y como denunciaba el presidente de la Plataforma, eran camiones.