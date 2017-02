Arranca el tercer y último acto del culebrón Garoña y el senador burgalés defiende su reapertura siempre y cuando se garantice la seguridad en la planta. También apuesta por reanudar la extracción de petróleo en Ayoluengo para evitar la despoblación. ¿Fracking? «No hay perspectivas».

Pregunta.- El futuro de Garoña encara su recta final. ¿Cree que el Ministerio de Energía renovará la licencia de la central?

Respuesta.- Lo que ha ocurrido es que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha indicado las condiciones que debería cumplir Garoña para seguir operando. Ahora, nos encontramos con que la pelota está en el tejado de Nuclenor, que tiene que decir si está dispuesto a asumir las mejoras o las actuaciones que el CSNle plantea. A partir de ahí, es el Gobierno el que decidirá si prorroga su continuidad o no, pero hoy es la empresa la que tiene que manifestarse.

P.- ¿Cumplirá Nuclenor esas condiciones o tratará de presionar al Gobierno para asegurarse una autorización de antemano?

R.- Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos defendido la misma postura. Apostamos por la reapertura de Garoña siempre que cumpla las condiciones de seguridad que establece el comité técnico, que en este caso es el Consejo de Seguridad Nuclear. Son condiciones que pone el CSNy sobre las que nunca ningún Gobierno ha ido en contra salvo el de Zapatero, cuando con un informe favorable decidió no prorrogar.

Creo que está claro. Para que Garoña pueda seguir operando necesita unas mejoras o unas actuaciones, como se quiera llamar. Y a partir de ahí, estando hechas o no hechas, el Gobierno decide.

P.- Da la impresión de que Nuclenor permanece a la espera...

R.- Nuclenor ahora mismo se tiene que definir y decir si acepta el dictamen o no. Es lo primero que tiene que ocurrir. Entiendo que el Ministerio no se moverá hasta que no tenga una respuesta de Nuclenor.

P.- La inversión para reactivar la planta es muy elevada. ¿Están dispuestas Iberdrola y Endesa a asumir dicho coste?

R.- Es un coste de seguridad que se plantea en todas las centrales, no solo en Garoña. España tiene más plantas nucleares y entiendo que los niveles de exigencia en materia de seguridad serán los mismos en todas. El hecho de que sea más o menos dinero... no hay vuelta de hoja.

Yo no entro en si la empresa ahora mismo quiere o no quiere. Lo que tiene que hacer es definirse: sí o no. No sé si es mucho dinero o no, pero son las condiciones para poder operar de manera segura.

P.- Parece que Endesa apuesta por el sí e Iberdrola no tanto...

R.- Hasta ahí no llego. Ellos son los que tienen que decidir. La respuesta la tiene que dar Nuclenor.

P.- La oposición, prácticamente en bloque, exige el desmantelamiento y el cese definitivo. ¿Confían en sumar apoyos políticos de aquí a seis meses?

R.- Ahora mismo se está tratando la generación nuclear con una demagogia increíble. Hoy en día España, contando Garoña, tiene unos 8.000 megavatios de potencia instalada y funcionando. Esos 8.000 megavatios son absolutamente necesarios dentro del actual mix energético que tenemos. Entonces claro, aquellos que dicen que hay que cumplir los compromisos medioambientales curiosamente están pidiendo el cierre de Garoña cuando es una central que no emite gas de efecto invernadero en su funcionamiento.

Si hoy se parasen todas las centrales nucleares deberíamos sustituir, sí o sí, esa generación de potencia con combustibles fósiles, con lo cual estaríamos cayendo en una contradicción. Si nos creemos realmente lo que nos dicen del problema que tiene la humanidad con el cambio climático deberíamos apostar por tecnologías que no lo emitan.

En cuestión de seguridad, debe ser una decisión en base a informes técnicos y científicos, no ideológicos. La oposición está intentando argumentar su negativa en base a creencias o en base a la fe: «yo creo que es vieja, que no puede funcionar...». Al final, la parte técnica la deciden los técnicos porque en España tenemos la experiencia de que las decisiones ideológicas cuestan muchísimo dinero y hoy no nos podemos permitir prescindir de una tecnología de generación base como es la nuclear. Dentro de unos años, cuando la tecnología avance no lo sé, pero hoy y en unos años vista es muy irresponsable pedir el cierre.

P.- También hay discrepancias con el PP del País Vasco...

R.- Los planteamientos del resto del PP son nuestros planteamientos. Los que están en una parte pequeñita son ellos y de alguna manera se han visto arrastrados por lo que dicen que es la sociedad. Yo discrepo completamente. Estoy convencido de que hay una parte de la sociedad vasca, de la sociedad burgalesa y de la sociedad española que por su ideología no quiere ni centrales nucleares ni mucho tipo de generación. Lo que no podemos hacer es dejarnos arrastrar por esa pequeña parte. Un partido de Gobierno tiene que tomar unas posturas responsables porque al final en estos temas nos estamos jugando mucho y los resultados de las decisiones que tomemos hoy no se van a ver mañana ni pasado, se van a ver dentro de muchos años. Lo que hagamos en esta materia va a ser vital para el futuro de nuestro país.

P.- Los sectores contrarios a la continuidad de Garoña les acusan de querer favorecer a las compañías eléctricas.

R.- Aquellas personas que por ideología, por fe o por creencias quieren cerrar la central nuclear y se encuentran con que los informes técnicos dicen que con unas mejoras o unas actuaciones puede ser viable en materia de seguridad tienen que buscar cualquier otro tipo de argumentación para enfangar el debate nuclear.

P.- El Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU) permaneció activo tras el cierre de la central. ¿Se han repartido adecuadamente las ayudas en las zonas de influencia?

R.- En La Bureba, concretamente en Briviesca, tenemos una estación de descontaminación. Tampoco sigo exactamente el reparto del PENBU, pero ha pesar de las quejas ha repartido muchísimo dinero y desde luego la central nuclear de Garoña es un aliciente económico para toda la zona, tanto en puestos directos como puestos indirectos, actividad económica, subvenciones directas... Prescindir ahora mismo de una central nuclear por ideología es absurdo.

P.- También se encuentran en stand by los yacimientos petrolíferos de Ayoluengo. ¿Confía en que se acelere la tramitación del concurso para adjudicar una nueva concesión teniendo en cuenta la presión que está ejerciendo la Junta de Castilla y León?

R.- Entiendo que si los trámites se siguen de una manera correcta llegará al Ministerio y deberá tomar una decisión. Los senadores de Burgos también apostamos por continuar con la extracción. Hoy en día, el 75% de la energía primaria que entra en España procede de combustibles fósiles. El hecho de tener una pequeña extracción, aunque no sea mucha, en La Lora permite disminuir, en la medida en que se produce, algo de barril de petróleo. Además, en una zona deprimida como es La Lora, ofrece unos puestos de trabajo que vienen bien para evitar la despoblación y para la gente que vive allí.

P.- Si el Ministerio da luz verde al concurso, ¿sería preferible que LGO asuma de nuevo la explotación para poner en marcha los yacimientos cuanto antes?

R.- Me da exactamente igual quien lo haga. Lo único que pido es que la empresa que se encargue lo haga bien, de manera acorde a las evaluaciones de impacto ambiental, atendiendo a los informes técnicos y procurando hacer las cosas como hay que hacerlas, como en cualquier actividad industrial. No tengo preferencia por una empresa o por otra.

P.- ¿Llegará el fracking a la provincia de Burgos?

R.- Ahora mismo no hay ninguna empresa interesada en la parte de investigación. En todo caso estaríamos hablando de investigar, en ningún momento estamos hablando de explotar. A día de hoy, la empresa que estaba interesada en la fase de investigación, BNK, ha desistido, con lo cual ahora no hay perspectivas de ningún tipo.