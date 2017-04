La modernización de la carretera BU-627 entre Villadiego y Villanueva de Argaño centró ayer la agenda política después de que esta semana las Cortes de Castilla y León aprobaran una propuesta presentada por el PP en la comisión de Fomento y Ambiente. El PP interpretó ayer este paso dado en las Cortes como el cierre a «un compromiso» adquirido en octubre de 2015 por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para dar«más seguridad» a una carretera que lleva paralizada desde el año 2010.



Una vía que, según el presidente de la Diputación, César Rico, es una de las más importantes de la provincia, por la que hay un elevado tránsito de vehículos, y por suponer una conexión con la provincia de Palencia. El compromiso es que las obras de la nueva carretera entre Villadiego y Villanueva, que se extiende a lo largo de 18 kilómetros y tendrá un presupuesto de cerca de 6 millones de euros, comiencen a finales de este año, según recordó el alcalde de Villadiego, Ángel Carretón, más concretamente entre octubre y noviembre, para que «estas fechas nadie no pueda tomarse las de Villadiego porque la carretera no está en perfecto estado».



El regidor se mostró satisfecho por que se pondrá en marcha una de las infraestructuras más demandadas de la zona, sino la que más. «Era demandada hace tiempo en la comarca», explicó. De hecho, añadió, la ausencia de esta carretera «ha sido mi gran dolor de cabeza» porque consideraba que su no puesta en funcionamiento era «algo inexplicable».



Como consuelo a estos casi siete años de demora, añadió el primer edil de Villadiego, es que se contará con una infraestructura que mejorará mucho el proyecto inicial, que estaba ejecutado a casi el 60%. Entre las mejoras que se van a incorporar, Carretón explicó que la carretera tendrá el primer acceso en Cañizar de Argaño, el segundo en Pedrosa delPáramo, y una tercera entrada hacia Tobar, Manciles y Susinos, así como una cuarta en Castromorca. Habrá dos en Villadiego, «una a la entrada del cementerio que como estaba en una curva y había peralte estaba bastante complicado, y otra a la salida del cementerio». A ello se añade un mirador en Olmos, una pedanía de Villadiego, que tendrá vistas a la peña Amaya. El procurador del PP por Burgos Máximo López, que defendió la iniciativa en las Cortes, señaló que es una propuesta que se aprobó por unanimidad en la comisión y que se ha incluido dentro de las inversiones prioritarias en materia de carreteras para este mandato.

Reproches del PSOE e Imagina

La procuradora del PSOE por Burgos Virginia Jiménez reprochó ayer a los procuradores del PP que se intenten apropiar de iniciativas que ya había presentado el Partido Socialista y que, como recordó, en su momento fueron rechazas. Y puso como ejemplo la iniciativa aprobada esta semana sobre la carretera BU-627 entre Villadiego y Villanueva de Argaño. Jiménez aseguró que el PP «no respeta las reglas más elementales del funcionamiento democrático». Hasta el punto de que les acusó de hacer «un corta y pega» con iniciativas que ella misma ha elaborado.



En concreto, criticó el comportamiento del procurador del PP por Burgos Ángel Ibáñez, por reivindicar proyectos, a los que añadió los centros de salud de Capiscol ySalas de los Infantes, el desarrollo de la ‘Y’vasca o el colegio de Villímar, que ya habían sido reivindicados antes por los socialistas, y en su momento el PP «votó contra, como pasó con la carretera BU-627». Sobre esta infraestructura, la procuradora del PSOE señaló que su partido presentó en mayo de 2016 una proposición no de ley en la que se instaba a la Junta a la reanudación inmediata de las obras de esta carretera, y el «PP se negó a admitir una modificación para que se incluyera un tercer punto que obligara a la Junta a comprometerse a continuar con la ejecución de las obras de la carretera BU-627 hasta su finalización». Y reprochó a los populares que en su iniciativa sobre esta vía «se copien párrafos prácticamente íntegros» de la proposición de los socialistas.



En el caso del centro de salud de Capiscol, Jiménez recordó que preguntó en septiembre de 2015, ante el anuncio del delegado de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, de que en 2016 empezarían las obras y«nos lo creímos».

Por su parte, Imagina apunta que la voluntad del portavoz de Campos de Villadiego, Javier de la Hera y de Carretón en presionar a la Junta «ha dado resultado» y ahora estarán



«vigilantes» para que no existan retrasos y la Administración regional «cumpla su palabra». El anuncio de que las Cortes de Castilla y León aprobaban el pasado miércoles impulsar la modernización de la carretera BU-627 entre Villadiego y Villanueva de Argaño «es fruto de la presión de las vecinas y vecinos» de la comarca y no un logro del grupo del PP en las Cortes. Así lo estima el grupo Imagina Burgos en la Diputación que propició en su día un acuerdo entre el alcalde de Villadiego, el popular Ángel Carretón, y el portavoz de Participación Vecinal Campos de Villadiego, Javier de la Hera, para «ir de la mano» en esta «justa reivindicación». Imagina recuerda que «no es un logro del PP en exclusiva», como han querido escenificar con la rueda de prensa convocada ayer con la presencia «exclusivamente» de representantes del PP en un lugar «inapropiado» como es la Diputación de Burgos. Es una conquista de «toda la vecindad de Villadiego, de Olmos de la Picaza, de Pedrosa del Páramo, de Cañizar y de Villanueva de Argaño», fundamentalmente, y de los pueblos colindantes. «El PP se quiere apuntar un tanto que no es suyo», añaden.