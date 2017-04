La primera jornada del Salón de Gourmets, el mayor escaparate de productos delicatessen de Europa, arrancó ayer en el recinto Ifema de Madrid. En el expositor de Burgos Alimenta se cocinó en directo un guiso en olla ferroviaria elaborado con Carne de Potro Hispano-Bretón de Burgos y Patata de Burgos, además de otras verduras, especias, y el aceite de oliva de la Denominación de Origen Priego de Córdoba, algo que no se había hecho nunca en una feria de estas características. Todo ello ante un espectante público, que tuvo que esperar tres largas horas para poder probarlo.



El artífice de la degustación fue Jesús Chomón, del gastro-bar El Desván de Soncillo, que no solo se encargó de llevar este utensilio de metal desde su pueblo hasta Madrid, sino que también encendió el fuego, preparó todos los ingredientes, hizo el guiso y sirvió el centenar de raciones.

Por una vez, las brasas y el fuego se abrieron paso entre las modernas cocinas de inducción que uniformizan los expositores de las grandes marcas.



La olla ferroviaria no dejó a nadie indiferente, desde las cámaras de medios informativos nacionales, a los propios visitantes, que no salíeron de su asombro al contemplar la lenta cocción sobre la moqueta. «No siempre se tiene la oportunidad de mostrar cómo se elabora el guiso que permitía comer a los maquinistas y fogoneros del antiguo tren de La Robla. De paso, esta es una excelente oportunidad para nosotros porque damos a conocer el norte de Burgos, de donde procede esta especialidad, en el que se sigue cocinando del mismo modo, aunque no para el mismo fin», afirmó Chomón.



Durante todo el día, el expositor de Burgos Alimenta también acogió una demostración de talla de fruta y queso, a cargo de Virginia Gómez, de Artevir, quien explicó las características de este arte milenario tailandés del que es especialista desde hace cinco años.

En el mismo lugar, intervinieron Albanely Rosso, presidenta de la Asociación Burgalesa de Sumilleres, Loli Cano, sumiller y catadora de quesos, y la sumiller y barmaid Nuria Basurto, que realizó varios cócteles mezclados con Cerveza Dolina, vino rosado Nabal (DO Ribera del Duero) y con los licores (blanco y de miel) de Casajús.



El escenario de demostraciones se completó con una cata de vinos de Bodegas Buezo, a cargo del sumiller Miguel Corral, la armonización entre la morcilla de Burgos de Embutidos de Cardeña y el rosado Nabal, de la mano de Roberto da Silva y Mapi Melado, respectivamente, la elaboración de almendras garrapiñadas de Briviesca, con Fernando Sarralde y la demostración de cocina de Rocío Machado, del restaurante Chambao el Vizco de Dúrcal (Granada).



Ésta última elaboró una receta de alcachofas rellenas de morcilla en la que utilizó producto de la empresa conservera Caprichos del Paladar, de Alquerías (Murcia) y morcilla de Burgos con panceta, de Embutidos de Carde

Morcilla en crema que se come

La última novedad agroalimentaria de Embutidos de Cardeña no llega dentro del formato tradicional de la morcilla –la tripa de cerdo- sino en el interior de un envase colapsable. La fábrica de Cardeña presentó en el Salón de Gourmets ocho cremas, demostrando una nueva apuesta por la innovación. Se trata de una amplia gama que ofrece un universo de nuevas texturas, aunque mantiene los sabores originales de la auténtica morcilla de Burgos. Su manejo es sencillo porque basta con presionar el envase para vaciar el contenido a través del orificio dispensador.

De este modo, se puede controlar la cantidad y se facilita la conservación del producto que no queramos utilizar, pues el aire no penetra en el interior. Asimismo es de fácil aplicación y la versatilidad de su uso está garantizada, como para crear aperitivos o acompañar la decoración de platos fríos y calientes.



Las cremas de Embutidos de Cardeña no han pasado desapercibidas. Los profesionales que visitan estos días el Salón de Gourmets se sorprendieron con las posibilidades que tiene este producto burgalés. Un embutido que ha dado el salto a la innovación gracias a la visión de futuro de Roberto da Silva, alma máter de la empresa quien, desde una empresa familiar y local, acomete cada año iniciativas muy sorprendentes en materia gastronómica.



Las cremas se convierten en el segundo lanzamiento agroalimentario de Embutidos de Cardeña en lo que va de año, ya que en Madrid Fusión dió a conocer las brandadas y la morcilla de Bacalao, además de los Snacks de salmón y la Tierra de salmón, que siguen la estela de los ya conocidos formatos de ‘tierras’ y nachos’elaborados con morcilla de Burgos. La inclusión del bacalao y el salmón es fruto de la colaboración de Embutidos de Cardeña con Alaska Seafood, interprofesional pesquera de Alaska, de pesca sostenible. Los nuevos productos demuestran el perfecto ensamblaje de texturas entre la morcilla de Burgos y los pescados.