Pacto «historico» de Burgos y Álava para mejorar los servicios en Treviño

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, y el diputado general de Álava, Ramiro González, rubricaron ayer en Vitoria un convenio marco que supone el acuerdo en trece materias para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Condado de Treviño (Burgos). Se pondrá en práctica en 2018 en aras al «buen clima» que existe entre las dos diputaciones, pese a «no compartir» cuestiones «de fondo» en relación al enclave que se encuentra en territorio castellano y leonés.

Rico remarcó la importancia de un acuerdo «histórico» para el devenir de ambas provincias y «para las personas». «Firmamos un acuerdo para los vecinos de Treviño y ponemos la primera piedra para mejorar los servicios», indicó el responsable burgalés que entiende que ha de servir de base para la elaboración de unos presupuestos en el ejercicio 2018 que permitan dar cumplimiento a lo suscrito.

Del mismo modo, remarcó que «se da cumplimiento a un mandato del Senado de 1995 en el que hablando de los enclaves de España se hizo un llamamiento a la búsqueda de fórmulas vía convenio entre las distintas provincias para la mejora de servicios públicos». «Quizá tarde, pero es un hecho histórico en la prestación de servicios lo que hacemos hoy», remarcó.

El Palacio de la Diputación Foral de Álava acogió la firma que, según resaltó Ramírez, «pone de manifiesto la colaboración que existe por parte de dos administraciones que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos de Treviño». «Es un convenio que estará hasta que se le dé una solución definitiva a la cuestión del enclave», resaltó el diputado vasco, que entiende que «para Álava es muy importante el acuerdo en base al compromiso que hay con los treviñeses» en aras a «que tengan los mismos servicios públicos que los alaveses». «Es un paso muy importante, y estamos más cerca de que Treviño sea la octava cuadrilla», apostilló el responsable del PNV.

En este sentido, el responsable vasco recalcó que «el acuerdo no significa que exista uno sobre la cuestión de fondo» que «no se tiene». «Hay posiciones diferentes a este respecto y ambas administraciones hemos sido capaces de llegar a este acuerdo sin tener una posición compartida sobre la solución que hay que dar a Treviño», anotó Ramírez, que afirma no entender «la anomalía que en pleno siglo XXI» hay en el Condado de Treviño. El de hoy, es un acuerdo transitorio con una duración de dos años, prorrogable otros dos años más, y que atenderá cuestiones como servicios sociales, bomberos, euskera, infraestructuras, viabilidad invernal y transportes, entre otros.

Por su parte, y en relación a la búsqueda de una «solución definitiva» al enclave burgalés que reclama Vitoria desde hace años, Ramírez destacó que «hoy esa no es la cuestión porque el acuerdo es de mejora de servicios». «Para Álava supone un doble objetivo, mejorar la calidad de vida y es un paso de la consideración de esas personas como alaveses de facto sin abordar el problema de fondo», finalizó.

Siete comisiones para seguir su cumplimiento

Rico, y González rubricaron un convenio marco que supone el acuerdo en trece materias para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Treviño. Trece puntos que se llevarán a la práctica en siete comisiones que velarán por el cumplimiento de unos servicios que se pondrán en práctica en 2018. El documento contempla la integración y atención social a las personas mayores, discapacitados y dependientes. Se pondrán en marcha protocolos de lucha contra la violencia de género y políticas públicas en materia de igualdad. En el capítulo de emergencias, el acuerdo supone el trabajo conjunto en Protección Civil y atención de emergencias, así como en extinción de incendios y salvamento. Se trabajará en proyectos de conservación y mantenimiento de equipamientos e infraestructuras promovidos por los ayuntamientos. Otra de las comisiones velará por el cumplimiento de políticas públicas en materia de juventud, promoción de actividades culturales y educativas encaminadas a la normalización y aprendizaje del euskera, además de restauración de bienes artísticos del enclave. La cuarta comisión cuidará las infraestructuras de comunicación y transportes, al tiempo que estudiará la campaña de viabilidad invernal. Una quinta comisión se encargará de proyectos de protección del medio ambiente y de espacios singulares, así como de la gestión de residuos e intervención en materia de aguas. En sexto lugar, se atenderá la promoción del medio rural y se pondrán en marcha políticas dirigidas a fomentar la actividad económica en la zona. Por último, se llevará a cabo una colaboración en la gestión de la recaudación municipal, al tiempo que se facilitará la contratación administrativa centralizada de suministros y servicios.