Paralizan las 23 nuevas contrataciones municipales

No lo esperaban pero la noticia ha caído con un jarro de agua fría en el equipo de gobierno que dirige el Ayuntamiento de Aranda. Y es que el recurso que el sindicato UGT ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para paralizar las contrataciones municipales, - que se habían planteado en la Oferta de Empleo Público aprobada el pasado mes de junio para los próximos dos años-, tiene un efecto directo. «Paralizamos absolutamente todas las contrataciones de personal hasta que se resuelva», advierte el concejal responsable del área, Emilio Berzosa, molesto porque en su día se negoció «en la mesa de negociación» y UGT no puso pegas y se abstuvo en la votación. «Ahora se aferran a la Ley Montoro (Ley de Estabilidad Presupuestaria), la misma que han criticado mil veces», rechaza.

El equipo de gobierno de Raquel González toma esta medida con la esperanza de que el tribunal tenga a bien no aceptar un recurso que sin duda, afectará al funcionamiento del Ayuntamiento. En este sentido, hay que tener en cuenta que la parálisis afecta a la totalidad de las 23 plazas ofertadas, 19 de personal funcionario y cuatro de laboral, incluidas las de los tres bomberos y cuatro plazas de policías locales. «Esto no significa que no se siga avanzando en las bases para que algún día esos puestos salgan», garantiza el concejal del Partido Popular.

Letrado

Bajo esta perspectiva, se verá afectados además, un letrado urbanista, un arquitecto, un inspector urbanista, un bibliotecario, un albañil, un conductor, dos auxiliares y dos administrativos.

A la espera de que el Ayuntamiento de Aranda de Duero se persone en el proceso dentro del plazo de nueve días del que dispone, el sindicato UGT organizará hoy una rueda de prensa para explicar los motivos de este bloqueo. Este periódico intentó sin éxito conocer su versión en la jornada de ayer