Pedirán al Estado que aclare cómo cobrar las plusvalías

La Diputación pedirá al Gobierno Central que facilite a los pequeños ayuntamientos los pasos a dar para el cobro del Impuesto del Valor de Terrenos Urbanos (comúnmente conocido como plusvalías), «con el fin de que no generarles mayores quebraderos de cabeza a los municipios», tras la sentencia en febrero del Tribunal Constitucional que exime del pago si no hay incremento real del valor de la propiedad.

El acuerdo se alcanzó ayer en el Pleno, tras presentar el PSOE una moción en este sentido, «ya que el cobro automático puede traer consigo una cascada de reclamaciones», alertó David Jurado, portavoz socialista que presentó la propuesta. «Además de un agujero en las arcas al ser ésta una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, por lo que debería hacerse el ajuste necesario para que ese cobro a girar sea lo más real posible».

Postura que con igual argumento apoyaron desde Ciudadanos (C’s) e Imagina Burgos, y a la que el portavoz popular, Borja Suárez, sumó el anuncio del inmediato envío a los ayuntamientos de una carta explicativa anunciando que se revisarán los cobros girados antes y después de dicha sentencia, «ya que son cerca de 70 los que nos tienen encomendada dicha labor», cifró Suárez.

Misiva que Jurado agradeció, «pero que podían haberles enviado antes, pues se sabe desde febrero y la gran mayoría de los ayuntamientos ya llevan meses con la incertidumbre de cómo hacerlo para elaborar sus presupuestos», puntualizó.

Acuerdo que, sin embargo, no lograron las dos mociones que defendieron el diputado provincial de C’s, José María Fernández, y el portavoz de Imagina, Marco Antonio Manjón. Ésta última con la Ley de la Memoria Histórica como eje y 4 puntos de contenido, como fueron la petición a la Diputación de un convenio con la Universidad de Burgos para seguir con el estudio de exhumaciones de las fosas de fusilados en la Guerra Civil, y la dedicación de una partida a ayudar en estos trabajos dentro del presupuesto provincial de 2018. Así como instar al Gobierno Central «a que asuma su responsabilidad y dedique a su vez una partida a dichos trabajos -y cumpla así la Ley de Memoria Histórica-, y finalmente, que la Junta la adapte a su vez al ámbito regional», defendió Manjón.

Si bien el PSOE mostró su acuerdo -«porque es tan simple como pedir que se cumpla una ley que celebra su décimo aniversario completamente sesgada tras llegar al poder del PP en 2011», criticó Jurado-, el problema llegó al poner PP y C’s como condición para su apoyo, la retirada de los dos primeros apartados al entender ambos que la Diputación no debía costear algo en lo que no es competente. Manjón se negó a retirarlos y confesó «la vergüenza que nos dar llegar a este punto por culpa de su incompetencia», criticó al PP. «A la que suman no tener problema en gastar más de 20 millones de euros en residencias de ancianos que son de la Junta, pero no para aquellos ancianos que 80 años después aún tienen a sus familias bajo tierra».

Apoyo que el PP tampoco dio a la moción de Fernández, donde éste pedía que la Diputación ayude al Ayuntamiento de Tardajos en el programa de actos que éste elaborará para recordar al religioso e inventor tardajeño Mariano Díez Tobar en 2018 al cumplirse 150 años de su nacimiento. «Al cual se vincula con los primeros pasos del cinematógrafo, y en quien se inspiraron los Hermanos Lumière antes de patentar su invento», explicó Fernández.

Desde Imagina Eva de Ara no sólo trasladó el apoyo de su grupo a C’s sino que propuso «la creación de un catálogo de personajes ilustres en los que recoger a todas estas personas y sus méritos», afirmó. Apoyo que también hizo suyo el PSOE, tras lo cual Jurado agradeció que «esta propuesta me haya permitido saber más de este paisano desconocido para mí», confesó.

Sin embargo, Suárez negó su apoyo a esta propuesta, alegando «no ser el Pleno el lugar para su discusión sino la comisión de Cultura», reprochó a Fernández, así como el hecho de «actuar más como alcalde que como diputado provincial que mira por toda la provincia, traendo propuestas localistas para con Tardajos o Mota de Judíos», detalló, en clara referencia a las Alcaldías que sustentan respectivamente, Fernández y su compañero de agrupación, Lorenzo Rodríguez.

«Para lavar la cara»

Éste último, muy ofendido, respondió en su intervención a Suárez remarcando que «los proyectos en que está inmerso Mota de Judíos se los ha ganado el pueblo con su empeño, haciendo lo que ustedes en la Diputación no hacen que es apoyar a los pequeños, y que cuenten con la mayoría que dan sus 13 votos no le da derecho a insultar a nadie».

Asimismo, y a raíz de la defensa que Suárez hizo después de la moción del PP de urgencia «en apoyo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades ciudadanos» -que todos excepto Imagina apoyaron-, Rodríguez ‘devolvió la pelota’ a Suárez. «Porque ésta sí es una cuestión que lleva usted a su terreno, para alvar la cara de un Gobierno Central del PP que ha dejado vendidos a ambos cuerpos, para condecorar a los Mossos».

Finalmente, el socialista Ildefonso Sanz reprochó a Rico haber recibido ayer la propuesta de la RPT de Personal «cuando los sindicatos la tienen hace una semana», con lo que pidió más rigor la próxima vez.

«En turismo ya colaboramos y en los vuelos, ya se verá»

Durante el capítulo de ‘Ruegos y Preguntas’ tanto PSOE como Imagina Burgos preguntaron a César Rico respecto a la implicación de la Institución Provincial en proyectos capitalinos como la Sociedad de Promoción Turismo y vinculada a ésta, la futura promoción del aeropuerto de Villafría con la puesta en marcha de nuevas ofertas de vuelos. Rico recordó que si bien años atrás la Diputación dedicaba 250.000 euros anuales al Consorcio del Aeropuerto como miembro del mismo, al desaparecer éste también lo hizo la aportación. «Aunque aún contamos con unos 300.000 euros en activos en estos operativos», detalló, por lo que podríamos iniciar de nuevo nuestra vinculación con el aeropuerto «una vez el Ayuntamiento nos presente las propuestas que prevé poner en marcha y las estudiemos para ver si nos interesa o no».

Asimismo, añadió que respecto al turismo, «nosotros no podemos formar parte de una socidad que es de carácter municipal», afirmó, «aunque sí colaborar, algo que ya hacemos para acudir juntos a citas como Intur o Fitur, o ayer mismo en Madrid», recordó. «De hecho, estamos trabajando ya en la redacción del borrador de un convenio con este fin, y que se llevará al Consejo de Sodebur, donde podrán consultar y hacer aportaciones todos los grupos».

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Todos los grupos abrieron ayer el Pleno provincial con un minuto de silencio en recuerdo de la mirandesa Ana Belén Jiménez -de 44 años de edad y madre de dos hijos de 18 y 15 años-, asesinada anteayer por su marido. Éste confesó ser autor del crimen tras ser detenido por la policía.