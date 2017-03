30 comensales que nacieron en la misma cuna, amigos de la infancia y caras conocidas. El baúl de los recuerdos se abrió ayer de nuevo en el txoko Mazarredo Zuloa de Bilbao. Miranda por aquí y Miranda por allá. En la comida, los vinos y las conversaciones. Pura «nostalgia» de los que hicieron las maletas hace ya unas décadas para «estudiar o trabajar» en el País Vasco. Quienes se quedaron en casa también se sumaron a la fiesta y el segundo Encuentro de Mirandeses en la capital vizcaína salió a pedir de boca. Uno de sus promotores, Jesús Fernández Urbina, ya piensa en la próxima el mes que viene.

Al director de EL MUNDO, Pedro G. Cuartango, le metieron en un «lío de lo más agradable». Era fiesta en Madrid y la agenda se lo permitía. Pudiera haberse excusado, pero aceptó gustoso la invitación y no se arrepintió.

Compartió mesa y recuerdos con «gente que hacía más de 50 años que no veía». Entre ellos su amigo Valentín con una sorpresa que no esperaba: una foto de ambos con «dos o tres años». También se topó con rostros a priori desconocidos, pero «todos los apellidos me sonaban».

En este «emotivo» encuentro, Cuartango volvió a recuperar una de sus frases míticas:«la infancia es nuestra patria». Revivió sus tiempos como monaguillo en la parroquia de San Nicolás de Bari o los veranos en el río Ebro. Se mudó a Burgos con 10 años, pero nunca se ha olvidado de esa urbe que, muy a su pesar, tanto ha cambiado en las últimas décadas.

Puede que algo quede de esa Miranda «de la industria», tan «distinta a las ciudades de la época», pero ni siquiera desde Madrid se le escapa su «declive económico» a causa de la crisis. Tal vez carezca de la «vitalidad y alegría de antaño», pero si algo comprobó el periodista mirandés es que el carácter «abierto» de sus paisanos se mantiene intacto.

Si de algo está orgulloso el ‘liante’ y también periodista Fernández Urbina es de saber que «hay mirandeses muy importantes en el mundo». Por ello, cada comida -la de ayer fue la segunda- contará con un invitado estrella. El primero fue Calixto Bieito tras su nombramiento como director artístico del Teatro Arriaga de Bilbao. Después le tocará el turno a Ginés Clemento, presidente de Aciturri Aeronáutica.

Más allá de los reencuentros, de las risas y de esos «recuerdos compartidos», Fernández Urbina pretende «dar a conocer Miranda» entre sus vecinos del norte y propiciar contactos productivos para el tejido socioeconómico de su ciudad natal. En la retaguardia se encuentra Miranda Empresas, con Roberto Martínez y Salvador Benito haciendo de embajadores en la tierra del txacolí, que ayer tenía regusto burgalés al amparo de Término Miranda.