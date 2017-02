La Policía Local baraja denunciar sus condiciones laborales

Molesto por no haber recibido respuesta alguna a los escritos que han presentado en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, el representante sindical de la Policía Local, Enrique Fernández Izquierdo, advierte que si no se hace nada para dignificar la sede de los Jardines de Don Diego denunciarán la situación ante la Inspección de Trabajo. «Cuando me cambio me tengo que meter en el wáter para que se cambien los compañeros», aseguró uno de los agentes que acudió al último pleno.

A pesar de que el Ayuntamiento ha pintado las instalaciones hace menos de un mes no es suficiente. A la falta evidente de espacio de una Comisaría que debería contar con 15 efectivos más se unen otras carencias como un tejado deteriorado, desconchones en las paredes, vestuarios insuficientes o duchas sin agua caliente.

Tampoco cumple la Ley de Accesibilidad obligada para edificios públicos, el parque móvil está deteriorado y los vehículos no cuentan con la mampara de seguridad para proteger a los policías de los detenidos.

«El edificio no cumple con unos mínimos estándares de funcionalidad, salubridad, seguridad y condiciones para poder realizar de manera efectiva el trabajo policial», indicaban hace unas semanas al recordar que desde que fueron trasladados allí en 1999 no se ha llevado a cabo ninguna reforma de mejora.

«Un municipio como Aranda debería contar con una Policía Local en condiciones, uniformada, profesionalizada y bien. Si no, extingan el servicio como se hizo con los profesores de Virgen Viñas», lamentó Fernández Izquierdo.

Dejando claro que desmantelar la Policía Local no es una opción, dada la obligatoriedad que tienen las localidades de más de 5.000 habitantes de contar con este servicio, la alcaldesa, Raquel González, pidió paciencia a sabiendas de que no es la única reivindicación. Según explicó el representante sindical en el pleno, hay otras cuestiones pendientes como el desglose del complemento específico que ampara una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia -y que si no se contempla llevarán al Contencioso-, así como el reglamento de la segunda actividad que se acordó confeccionar en la mesa sectorial del pasado mes de octubre. «Seguimos esperando el informe de la secretaria», insistió Fernández Izquierdo.

En respuesta, el concejal de Personal, Emilio Berzosa, excusó a la secretaria municipal por el volumen de trabajo que afronta. «Ahora mismo estamos inmersos en la valoración de puestos de trabajo con una empresa, una de las mejores de España, por lo que les pido que esperen los nueve meses que hay de contrato porque se pondrán todas las cosas en su sitio», garantizó.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Máximo López, admitió que «alguna reforma habrá que hacer» en el edificio.