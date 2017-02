El PSOE consigue el rechazo al fracking para todo el país

Ellos lo trajeron y ellos se lo llevan. Digamos que hablo de los socialistas ,y la verdad es que aplaudo la idea. Sea quien sea,que se lo lleven a donde lo aprecien. Ah, pero si es que lo traían donde ya los habían arruinado casi todo... hasta el aire que respiramos . En cuanto a los populares , a ver si se ponen las pilas porque no es normal que en los pueblos sean de una opinión y el congreso de otra. Si siguen así, de un barrido salen disparados del poder. Un poder que ahora no es real porque por sí solos no gobiernan. Todo anda entre alfileres.La contradicción no es buena consejera, o se es o no se es. A ver si se aclaran sus señorías de una vez.