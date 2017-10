La secretaria provincial del PSOE y diputada por Burgos, Esther Peña, denunció ayer que el Gobierno central evite pronunciarse una vez más sobre el futuro del Tren Directo después de preguntar durante la Comisión de Fomento del Congreso cuáles son las expectativas en torno a esta línea ferroviaria mientras el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, se remitía a la necesidad de estudiar la viabilidad del trayecto.

«Hoy no cuenta nada nuevo», reprochaba Peña a Niño, a quien acusó de volver a dejar a los burgaleses «anestesiados con buenas voluntades, pero ninguna solución». Asimismo, también le recriminó que no supiese dar respuesta, «al igual que ha hecho el Gobierno con las 19 iniciativas sin contestar o las dos peticiones de reunión con el secretario de Estado para tratar el tema que han obviado y del que hoy se me intenta escapar también».

Para la secretaria general del PSOEdeBurgos, ya es hora de que el Ejecutivo central «se involucre y redacte el proyecto de obras retomando definitivamente las riendas de la línea 102». Y es que según recordó, dicha intervención «se encuadra en un 100% en las nuevas exigencias europeas en materia de transporte» por diversas razones. Entre ellas, la posibilidad de favorecer la vertebración territorial, ofrecer servicio de cercanías y media distancia, no tener pasos a nivel en 280 kilómetros o el transporte seguro de mercancías peligrosas.

En su opinión, las características citadas garantizan un «gran aprovechamiento, ahorro y gran flexibilidad» de esta línea «para conectarnos a Europa por ferrocarril para mercancías». Dicho esto, Peña remarcó que no solo se trata de comunicar Madrid con Burgos, también Algeciras con el País Vasco «ahorrando 100 kilómetros». En definitiva, «ahorrando tiempo y dinero», enfatizó.

Por otro lado, la diputada socialista también puso de manifiesto que los estudios realizados y que los populares «han recibido o deberían haber recibido» recogen un resultado favorable a la reapertura. Además, reiteró que se trata de una línea «rentable con una inversión mínima», amén de tener «una repercusión social y empresarial máxima».

«Ni con esta información positiva ustedes toman una decisión en firme. Lo único que han hecho en los últimos cinco años es comenzar a desmantelar algunos tramos y permitir que Adif abandone el mantenimiento y vigilancia obligatorios», criticó Peña antes de recordar que el PP ha votado ‘no’ a las enmiendas que desde el PSOE se ha presentado a todos los presupuestos.

«Sean justos y coherentes, den una solución a esta demanda de tantos», concluyó la dirigente del PSOE, convencida al mismo tiempo de que el presidente de la Diputación Provincial y del Partido Popular en Burgos, César Rico, debe ofrecer «de manera inmediata explicaciones». En este sentido, lamentó que «el Gobierno de la nación ningunea a la provincia mientras Rico lo consiente». Por ello, consideró que este desprecio a nuestro territorio -y en este caso, especialmente, a los ribereños- debe terminarse».