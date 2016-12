El PSOE pide el cese de Máximo López y Alfonso Sanz

Con un balance «negativo» de la gestión municipal en este año que termina, el grupo socialista lo tiene claro: la remodelación que planteó la alcaldesa, Raquel González, para congraciarse con Renovación Arandina Progresista (RAP) y Ciudadanos no ha sido ni efectiva ni resolutiva.

Y es que, en su opinión, la regidora del Partido Popular debería tomar una decisión mucho más determinante y cesar tanto al titular de Urbanismo, Alfonso Sanz -por su incapacidad para gestionar a tiempo la renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-, como al nuevo concejal de Acción Social y Mujer, Máximo López Vilaboa. «Es un concejal que no aparece, que ha delegado total y absolutamente toda su responsabilidad en el coordinador de Servicios Sociales y la verdad, no se entiende esta manera de trabajar», reprochó Leonisa Ull, convencida de que López Vilaboa debería centrarse en sus ocupaciones como procurador en las Cortes, «donde no se le oye piar». «Que deje paso a otro concejal que tenga más tiempo y más ganas», zanjó.

La indignación se acrecienta al valorar Obras y Urbanismo, donde tras cumplirse el plazo para tramitar el PGOU ha entrado de nuevo en vigor el Plan del año 2000. «Los más de 400.000 euros que ha costado el trabajo encargado al equipo redactor no se pueden tirar a la basura pero el concejal, Alfonso Sanz, no tiene prisa como tampoco la tiene para sacar adelante ordenanzas como la de purines, vados o veladores», advirtió la portavoz socialista, Mar Alcalde.

En su opinión, la entrada de Emilio Berzosa en Hacienda tampoco ha servido para acelerar los presupuestos. «Este año no se van a aprobar y veremos si son capaces en el primer trimestre de 2017», señaló al recordar que «desde 2013 estamos sin actualizar».

Para el PSOE, el cambio de ediles no se ha fundamentado en razones de peso, sino en «jueguecitos» de la alcaldesa. «¿Qué razón ha tenido para poner a la nueva concejala de Promoción?», cuestionó en alusión a la preparación de Celia Bombín.

La realidad se impone, y según el análisis de Alcalde poco o nada ha cambiado. «Medio Ambiente sigue sin existir, en Promoción y Desarrollo los formatos siguen agotados y los barrios están peor», remarcó.

Su preocupación se extendió también a los recursos turísticos de una ciudad que por diversos motivos tiene cerrado el Museo de Arte Sacro, la Bodega de las Ánimas, el centro de interpretación Ciavin y el Museo del Tren. «Así no podemos competir con otras localidades», lamentó.

A su entender, el panorama actual esconde un problema de fondo de un equipo que está descoordinado, falto de diálogo y que es además poco reivindicativo. «Como a nosotros no nos invitaron, supongo que la alcaldesa aprovecharía el décimo aniversario de Verdifresh y la celebración del neumático 50 millones de Michelin para exigir avances en temas tan importantes como la autovía o el hospital, que es una vergüenza», concluyó.