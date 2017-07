El PSOE pone en duda los plazos dados por De la Serna

Los socialistas Esther Peña y Daniel de la Rosa se preguntaron ayer «por qué el PP nos odia tanto a los burgaleses», como comienzo de un negativo balance del estado en que, a tenor de las declaraciones del ministro de Fomento Íñigo de la Serna en su visita a Burgos en junio, se hallan algunas de las infraestructuras de la provincia burgalesa. Centraron así sus críticas en tres cuestiones esencialmente, como son la fecha de la llegada del AVE a Burgos, la no confirmación de la gratuidad de la AP1 más allá de su liberalización en 2018 y el impulso a la recuperación del Tren Directo entre Burgos, Aranda y Madrid. «Y tras oír al ministro, no sabemos si los técnicos se equivocan o si De la Serna no tiene reparo en soltar graciosamente afirmaciones que no provocan más que un total desconcierto».

Incertidumbre con la visita ministerial a la que ambos sumaron también lo acaecido en los recientes debates parlamentarios «donde la provincia burgalesa estuvo muy presente», y en los que sin embargo «el PP no hizo más que votar en contra de todas las propuestas hechas para intentar sacar adelante estos proyectos», reprochó Peña.

Argumentó que en cuanto a las enmiendas de los presupuestos, el PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para su aprobación, «y los senadores populares burgaleses, Sandra Moneo y Jaime Mateu, no sólo votaron en contra de todas las propuestas hechas por el PSOE, sino que también vetaron el debate de algunas de nuestras enmiendas», comentó. Consecuencia de lo cual, «votaron en contra de un estudio informativo sobre la AP-1, de una mayor financiacion para los proyectos de la A-12 y la A-73 así como para la A-11 y la rotonda de Fuentespina, y vetaron la enmienda para el restablecimiento del Tren Directo, entre otras muchas cosas».

En cuanto a las afirmaciones vertidas por el ministro en junio, Peña recordó que sobre la AP-1 «se limitó a comprometer el fin de la adjudicación pero sin concretar si después será gratuita o no». Información que sigue sin detallarse, denunciaron, «además de no haber comenzado ya las conversaciones de Fomento con la adjudicataria al respecto de esta cuestión, a pesar de ser junio el mes en que deberían haberse iniciado», advirtió.

En cuanto a la llegada del AVE a Burgos, la también diputada nacional expresó el temor generado en el seno del PSOE tras afirmar el ministro que llegará en 2023. «Gesto de valentía del ministro a la hora de marcar esa fecha, cuando tiempo atrás sus antecesores hablaban que sería en 2016», comentó De la Rosa. Peña explicó sus dudas recordando la respuesta pos escrito que su grupo recibió el 12 de junio a una pregunta al respecto. «En ella nos dicen que la plataforma está a falta de algunos trabajos y construcción de drenajes, por lo que no pueden concretarnos plazos; Y diez días después, el ministro habla de 2023, así que una de dos: o alguien miente o el ministro no duda en hacer declaraciones graciosamente», cuestionó.

Queja remarcada por el hecho de estar el proyecto en el paso previo a la elaboración del estudio informativo, «y de haber asegurado el Estado que a medida que vayan llegando los proyectos se pedirán ayudas a través de la iniciativa ‘Conecta Europa’, lo que deja patente también que incluso la financiación está todavía en el aire».

Finalmente, los socialistas definieron la polémica del Tren Directo como «la historia del total desprecio del PP a la voz unánime de los ciudadanos y empresarios». Criticaron así que el PP afirme apoyar las iniciativas a favor, «y luego no es capaz de transmitir a Madrid el gran interés de vecinos y empresarios en que se lleve a cabo esta conexión», criticaron. Tal y como reconoció el ministro cuando vino -recalcaron-, «quien aseguró no tener constancia del gran interés en retomar esta infraestructura ya que nadie se la había transmitido hasta ahora».

«Doble cara popular» a la que ambos sumaron su queja por la petición desde Fomento de un nuevo informe sobre la viabilidad de la línea, «lo que no se ha hecho con otras infraestructuras», remarcaron molestos, «además de obviar el informe al respecto que ya realizaron vecinos y empresarios a través de la Plataforma pro Directo».

De la Rosa recordó que en el contenido de ést e, ya detallaban a Fomento que la recuperación de este tramo férreo «ahorra 90 kilómetros en el recorrido y 465 millones de euros en 20 años en los costes de comunicar la provincia con el norte de España» cifró el edil capitalino.

Por todo ello, De la Rosa y Peña recalcaron que el PSOE iniciará este verano contactos con asociaciones, vecinos y ayuntamientos afectados por estos proyectos, «para recabar iniciativas que convertiremos en el próximo curso en enmiendas y mociones en los órganos institucionales», avanzaron. «Ya que si el PP no es capaz de reclamar su impulso, ya lo exigiremos nosotros».

«Exigiremos entrada y parada fijas en Miranda»

Los dos dirigentes socialistas confesaron que su grupo político será especialmente exigente con el proyecto del AVE a su paso por la provincia burgalesa, a la hora de pedir «que se contemple una entrada y una parada estables de la alta velocidad por Miranda de Ebro», aseguraron.

Y es que, como criticaron ayer, a este respecto el ministro de Fomento «sólo dijo vaguedades» durante su estancia en Burgos, «como fue asegurar que ‘quizás algún tren pase por la localidad’», recordaron. Declaraciones que -añaden-, «han causado bastante malestar entre los mirandeses, a los que vuelve a generarles sólo incertidumbre ante una infraestructura muy importante y esperada por la ciudad».

Apelaron por ello a la sinceridad del ministerio a la hora de hablar del AVE, «porque no necesitamos ambigüedades sino certezas», reclamaron.

Añadieron que se harán así eco de las reivindicaciones vecinales y empresariales para evitar que caiga en el olvido. Y sobre todo de la propia alcaldesa, la socialista Aitana Hernando, «representante de todos los mirandeses a la que el PP ha obviado en todas las reuniones mantenidas sobre este importante proyecto, una muestra clara de la conducta impresentable de los populares», recalcaron. Avanzaron por ello, que ya han solicitado al presidente de ADIF y al ministro de Fomento una reunión de ambos con la alcaldesa, «como representante que es de los ciudadanos, la cual creemos que se mantendrán antes de concluir julio».