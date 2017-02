El PSOE presentará una petición para el cierre definitivo de Garoña

La diputada socialista anunció ayer que el PSOE va a presentar una proposición de ley para «cerrar definitivamente» la central nuclear de Garoña. «Ya no disfrutan de mayoría absoluta y tienen a la mayoría parlamentaria en contra en este asunto», advirtió. «O no se ponen de acuerdo o nos están ocultando la verdad», acusó Peña, quien reprochó al ministro del Energía e Industria, Álvaro Nadal, que no acudiera antes al Parlamento «a explicar qué pasa con Garoña». «¿Quién les va a creer ahora esta oportunidad de dialogo que están abriendo?», cuestionó la socialista.

Peña criticó que el gobierno del PP «quiere dar permiso de explotación hasta los 60 años a la central nuclear gemela de Fukushima, a la vez que le prohíben generar electricidad porque no es segura», afirmó, recordando que «los informes técnicos del CSN exigieron hace tres años unas inversiones en seguridad que no se ha producido».

La diputada socialista insistió en que «digan la verdad: que esto no va de Garoña, sino que para lo que están trabajando es para blindar durante décadas el modelo energético español en favor de las cuentas de las grandes eléctricas», aseguró la diputada socialista por Burgos.

«Estarían dando una licencia en diferido -continuó-. Así ningún gobierno, tras un debate abierto y participado para cambiar el mix energético que aminore el coste de la luz o fomente las energías renovables, podrá cambiar la política energética en este país sin tener que pagar indemnizaciones millonarias a las eléctricas».

Además denunció que «se cargaron el Reindus para Miranda, la Bureba y Merindades; ustedes prometieron una central y un plan alternativo y cinco años después ni central ni plan, y de los 1.500 puestos de trabajo que prometieron hoy solo quedan 130 de vecinos de una tierra que ha sido siempre muy generosa con ustedes y a los que siguen tratando con tanto desprecio», se lamentó.

Por ello, la socialista insistió en que lo que el PSOE exige es «el cierre, un plan de desmantelamiento participado y un plan alternativo de reactivación económica que nos permita dejar de defendernos de sus ataques, de la inseguridad y de unos intereses que no son los de los ciudadanos», remarcó.

Quien sí respondió a las críticas fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró ayer en el Congreso «que el Ejecutivo no ha tomado aún ninguna decisión» sobre el futuro de Garoña, y sólo lo hará tras «escuchar a todos» en un plazo máximo de seis meses, exigiendo siempre las «máximas condiciones de seguridad» y velando por «el interés general», argumentó en declaraciones recogidas por Ical.

Críticas que no sólo le llegaron desde la bancada socialista sino también por parte del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en la sesión de control en la que el diputado vasco le pidió que «acabe con la incertidumbre y cierre la posibilidad de que se pueda abrir Garoña, porque hay una posición política y social mayoritaria» contra la reapertura», remarcó.

Rajoy añadió que el Gobierno «exige las máximas condiciones de seguridad para las centrales, para esta y para cualquiera», recordando también que hay también «algunas instituciones» que están a favor de la reapertura de Garoña «como la Junta de Castilla y León».

De ahí que abogara por la postura que cree «más prudente, más razonable y más sensata, de estudiar a fondo los razonamientos y los argumentos de unos y otros» para tomar después «la mejor decisión en defensa de los intereses generales».