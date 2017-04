El RAP denuncia las precarias condiciones de la Policía Local

Si tal y como se está negociando el nuevo reglamento incluye que los policías locales se jubilen a los 60 años y entren a la segunda actividad a los 55, Aranda de Duero se quedará en cinco años sin la mitad de una plantilla que para estar completa necesitaría 20 funcionarios más. Es la advertencia que ayer hizo Renovación Arandina Progresista (RAP). «Estamos en una situación muy preocupante», afirmó el concejal, Sergio Ortega, consciente de que la media de edad de la mitad de la plantilla es de 55 años.

Y no es el único problema. A una comisaría deteriorada por el paso del tiempo y la falta de inversiones se une la precariedad material. Según explicó, los efectivos no tienen chalecos de protección y los sprays de defensa están caducados. Tampoco tienen linternas -usan las suyas personales-, las motos «solo sirven para chatarra», los vehículos «están destrozados» y no cuentan con mampara de protección. «Si alguien es violento tienen serias dificultades», alertó a sabiendas de que muchos realizan labores unipersonales cuando «deberían ir en pareja».

La falta de medios se aprecia incluso en el propio uniforme. «Uno de los policías nuevos está utilizando el jersey de un compañero», denunció convencido de que «de nada sirve hacer ordenanzas si luego no se invierte en medios». «Los que entran, toman posesión y en el momento que pueden se van» insistió con la mirada puesta en la última hornada de policías, pues «ya se han ido tres o cuatro».

En su opinión, aunque este año hay varias plazas metidas en presupuestos, «si no tienen un incentivo o un mínimo de garantías no se van a quedar», por lo que «vamos a tener un serio problema de seguridad».

Previsión

Con el fin de que todo esto cambie, el RAP exigirá una primera partida en las negociaciones de los próximos remanentes. «Tenemos que establecer una estructura de previsión de gastos para cuantificar todas las necesidades e ir dando respuesta en los años próximos», plantea su portavoz, Eusebio Martín, dispuesto a dejar claro que pese al apoyo que prestaron a los presupuestos y a los últimos remanentes «no han dado un cheque en blanco» al Partido Popular. «Seremos exigentes al cumplimiento el 31 de diciembre», advirtió Ortega.

En esa planificación, el RAP incluye la necesidad de dar solución a la sede de la Policía Local de los Jardines de Don Diego por ser un edificio que «no reúne condiciones».

Entendiendo que la Casa de la Juventud no puede ser una alternativa, el grupo localista propone dos opciones: construir un espacio colindante con el parque de bomberos para compartir ciertas salas y el gimnasio -nunca la centralita- o dar utilidad al edificio Ctacyl, manteniendo, eso sí, una asistencia al ciudadano en el centro de Aranda. «Mucho me temo que esta segunda vía será difícil porque la Junta prefiere devolver el dinero de la subvención a la Unión Europa a entregarnos el edificio», lamentó mientras estimaba que «por menos de 2 millones de euros no se soluciona el problema de la Policía».

Respeto

Harto de que «politicuchos» falten al respeto a la ciudad de Aranda, en referencia a las declaraciones en las que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, aseguraba en la cadena Ser que los especialistas sanitarios que opositan deben conformarse primero con un destino comarcal hasta adquirir experiencia y poder desplazarse a otro centro hospitalario «más grande», Ortega se mostraba rotundo: «son declaraciones de imbécil», zanjó con la mirada puesta en otros casos como cuando el presidente de la Diputación, César Rico, dijo ante los medios que la asistencia que los bomberos hacen fuera del convenio se pagaría con «un abrazo».

«Exigimos a la alcaldesa y al procurador -el concejal de Seguridad Ciudadana, Máximo López- que respondan con contundencia este tipo de declaraciones, aunque sabemos que será complicado porque cuando hablan los jefes del partido entra el miedo no vaya a ser que se queden sin hueco en las próximas elecciones», reprochó.