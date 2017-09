Remarcan irregularidades en el hotel Villa de Aranda

Cuatro meses después de la reapertura, la nueva gestión del hotel Villa de Aranda afronta varias denuncias. Las quejas formuladas ante el Ayuntamiento parten de la ex concejala de Obras, Soledad Romeral, como vecina afectada. Varios son los motivos.

En un escrito registrado en el Consistorio el 4 de septiembre, Romeral advertía de la primera irregularidad: el hecho de que todavía no se haya producido el cambio de titularidad. En la misma fecha, llegaba el segundo escrito; esta vez por el letrero luminoso que corona el hotel y que es ilegal según lo acordó la Junta de Gobierno Local el 6 de febrero de 2014.

Mención especial merecen los puntos luminosos que la nueva dirección ha instalado y que «incumplen flagrantemente lo dispuesto en la Ley 15/2010 de 10 de diciembre de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación de Castilla y León».

Y es que no solo emiten flujos lumínicos «que exceden de la utilidad para la actividad prevista». Es que desde la reapertura, las luces se mantienen encendidas toda la noche (de 21 a 7 horas) cuando la ley solo permite ajustar el horario desde la puesta de sol hasta las 23 horas o hasta el cierre del establecimiento. «La luz invade las viviendas de los edificios colindantes con una intensidad tal que en el interior de las viviendas parece que se está en horario diurno», aseguraba esta vecina, al recordar que la anterior propiedad apagaba a las doce de la noche.

Tampoco ayudan, en su opinión, los focos que han dispuesto en el perímetro, sobrepasando el plano horizontal. «Por si fuera poco, la nueva gestión ha colocado bombillas en la terraza sin la previa autorización municipal», lamenta indignada porque están «generando graves molestias así como graves perjuicios en la salud de los vecinos de las viviendas colindantes». «Solo queremos dormir», insiste.

Sus quejas se extienden al ruido que generan los sistemas de megafonía instalados en la terraza del hotel ya que, según la Ley del Ruido no se permiten las emisiones musicales que den a la vía pública. «Desde la reapertura hemos llamado en varias ocasiones a la policía municipal», advierte.

La última queja afecta al servicio de cafetería y restauración que el hotel oferta desde el pasado 1 de agosto en la terraza exterior, tanto para clientes como para el público en general, sin contar con la correspondiente licencia municipal. Romeral reprocha al Ayuntamiento su pasividad al no haber realizado ningún requerimiento a los nuevos gestores, «a fin de que tramiten las preceptivas licencias».

La que fuera procuradora del Partido Popular en las Cortes carga tintas además contra el concejal del actual equipo de gobierno, Emilio Berzosa, porque «como él mismo aseguró», en varios medios de comunicación es uno de «los responsables de la gestión de la actividad junto con Julián y Cristina Ramírez». Como miembro de la comisión informativa de Obras y Urbanismo y de la junta de gobierno local y teniente alcalde -señala- «es perfecto conocedor de las obligaciones legales que en materia de licencias urbanísticas y de actividad son necesarias para iniciar el ejercicio de una actividad».

La respuesta no se ha hecho esperar. «Sorprende que una persona que ha sido procuradora del PP tenga este odio a todo lo que es PP de Aranda sobre todo cuando no participo en la gestión ni en la propiedad del hotel Villa de Aranda; lo único que hice fue traer una empresa que estaba interesada en asumir un proyecto que ha generado doce puestos de trabajo», zanja Emilio Berzosa, mientras hace un llamamiento a que «vaya al registro y lo compruebe. Es de muy poca calidad moral acusar sin contrastar antes», resuelve el edil.

«No es una cuestión de política sino de no poder dormir en todo el verano. Yo no quiero polémicas pero estamos en un estado de derecho en el que como ciudadanos, si vemos que se vulneran nuestros derechos tenemos la libertad de ponerlo en conocimiento de las administraciones públicas. Además no he sido la única que ha denunciado la situación», responde Romeral.