La serie histórica de Conqverors comienza a grabar en Aranda

Luces, cámaras y acción. Son seguro las tres palabras que sonarán a partir de mañana jueves en las bodegas subterráneas de Tierra Aranda y Chilindrón. Y es que la productora Global Set ha elegido estos escenarios para grabar su nueva serie histórica de televisión, Conqverors; ocho capítulos de 50 minutos de duración- grabados en Alta Definición-, que tendrán la Reconquista y la conquista de América como hilo conductor.

Aunque desde la productora prefieren no adelantar los nombres de los actores principales, para que no se arme revuelto en la entrada de las bodegas (con las consiguientes molestias para la grabación), aseguran que a excepción de Aitana Sánchez Gijón, la mayoría son actores poco conocidos. «Esta productora apuesta por dar voz a los muchos actores buenos que hay en este país y que no son conocidos».

Casting

Tras celebrar el pasado verano varios castings en Madrid en los que buscaban actores italianos y portugueses que hablasen español (niños de 7 a 14 años, hombres de 20 a 35 y señores de 50 a 60 años), la organización abre un nuevo proceso de selección, está vez con un enfoque distinto. «Buscamos sobre todo gente curtida, tanto hombres como mujeres, que tengan pinta de marineros o mesoneros», explican a este periódico desde Producción, donde aclaran que buscan a un grupo reducido dadas las limitaciones que impone un rodaje en este tipo de bodegas. «Los interesados pueden contactar con globalsetcasting@gmail.com», anima al recordar que es un trabajo remunerado.

Argumento

El argumento de Conqverors parte de una fecha concreta, el 2 de enero de 1492 cuando las tropas de Isabel de Castilla toman la última ciudad de la Península Ibérica que aún se mantenía en manos de los musulmanes, Granada. Terminan así ocho siglos de lucha encarnizada, la Reconquista, «la guerra más larga que hayan liberado nunca los hijos de Dios». Pero, ¿cómo queda España? La franja de tierra que ha mantenido separadas a la cruz cristiana de la media luna del islam, es un páramo de pobreza por el que deambulan cientos de hombres sin trabajo ni porvenir.

Ese mismo año, tan sólo seis meses después, tres carabelas dirigidas por el almirante Cristóbal Colón, zarpan hacia el Oeste decididos a atravesar el ‘Mar de las Tinieblas’. Una aventura en la que sin saberlo, una serie de hombres dejarán obsoletos todos los mapas conocidos hasta entonces.

La producción histórica-documental acercará así la vida de Pizarro, Cortés, Balboa, Ojeda, Magallanes; personajes que ocupan calles y estaciones de metro pero que han quedado «olvidados» con el paso del tiempo. «Sabemos que Balboa fue el descubridor del Océano Pacífico, pero pocos recuerdan que embarcó hacia el Nuevo Mundo como polizón dentro de un barril de harina y acompañado de su inseparable perro de presa Leoncillo; y que con él viajó un jovencísimo Pizarro, un porquero extremeño que terminó conquistando Perú», explican desde Global Set.

Indios

Otro ejemplo es Cabeza de Vaca, «el primer europeo en recorrer a pie y descalzo, once estados de la actual Norteamérica; el primero en adentrarse en las praderas de los indios cazadores de búfalos y en contemplar las cataratas de Iguazú»; o Alonso de Ojeda, quien participó en la toma de Granada, acompañó a Colón en su segundo viaje a las Indias, capturó a Bernardino de Talavera (el primer pirata del Caribe), descubrió las costas de Colombia y Venezuela, ayudó a Juan de la Cosa a elaborar el primer mapamundi y condujo a Américo Vespucio hasta el continente al que cedería su nombre.

La serie recuperará a Magallanes y Elcano, los primeros seres humanos en dar la vuelta al mundo, así como a Juan Ortiz, uno de los personajes favoritos. Capturado por los indios en Florida, durante once años, el sevillano vivió una bellísima historia de amor con una princesa indígena llamada Ulele.

Convencidos de que muchos de estos personajes coincidieron en puertos, cantinas, barcos y batallas, la narración queda en manos de un viejo y anónimo marinero que tuvo la suerte o la desgracia de «estar allí» en cuerpo y alma.

El rodaje llega a Aranda tras estar en Brasil, Cádiz y Santander, y antes de partir a otras ciudades españolas como Trujillo. La serie se estrenará en octubre en Movistar Zero.