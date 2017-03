El desembarco que planea hacer Tierra de Sabor en un centro comercial de Xi’an podría dar un paso importante en Semana Santa. Y es que, es la fecha que baraja la Consejería de Agricultura para firmar con el grupo empresarial Wanda, el convenio de colaboración, cuyo borrador ya ha sido enviado desde España. «Si se aceptan las condiciones, el siguiente paso sería realizar la visita y oficializar la firma en la misma calle», avanzaba a este periódico el director de San Gabriel, Enrique García Agüera, entidad con la que el conglomerado que preside el multimillonario Wang Jianlin tuvo el primer contacto.

Si se alcanza un acuerdo, 130 empresas adscritas a la marca de calidad, Tierra de Sabor, podrán formar parte de la Avenida de España, una gran calle en la ciudad china de Xi’an, por la que pasan a diario 50.000 personas y en la que hay disponibles 600 tiendas de 20 a 50 metros cuadrados. Las empresas interesadas no pagarían alquiler, solo una comisión de entre el 10 y el 15% de las ventas del comercio online de esos productos. El convenio incluye además un espacio institucional gratuito y el compromiso de que las autoridades de Castilla y León realicen al menos una visita al año.

Proceso

Aunque Wanda mantuvo las primeras conversaciones con San Gabriel para que fuese este el encargado de reclutar empresarios, la limitación de recursos humanos hizo que la consejería de Agricultura continuase con el proceso. San Gabriel solo puso una condición, que a la hora de realizar la selección se priorizasen a las empresas familiares que no tienen la capacidad de internacionalizarse si no es con este tipo de iniciativas.

Tomado el relevo, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, inició las negociaciones hace ocho meses. En septiembre la Junta de Castilla y León formalizó el interés con una carta personal en la que la titular del ramo se mostraba dispuesta a «concretar por escrito» las condiciones del convenio.

Tierra de Sabor llegará así con su renovada marca: corazón de España. La delegación que viajará en Semana Santa, estará formada por un representante de la Consejería, uno de San Gabriel y un grupo de empresarios todavía no cerrado. «Hay bastante interés», asegura Agüera ilusionado ante esta firma.

Con una población que ronda los 8 millones de habitantes, Xi’an es una ciudad media para un país tan populoso como China. Es mundialmente famosa por sus murallas y por el descubrimiento en 1974 de los 7.000 guerreros de terracota del emperador Quin Shi Huang. Está considerada además el extremo oriental de la Ruta de la Seda. Castilla y León es hasta ahora la única comunidad que ha recibido este ofrecimiento.

Un año y medio para impulsar la escuela de enología de Guangzhou

San Gabriel tiene otros intereses en el gigante asiático. A la exportación de sus vinos (venden en China el 65% de su producción) se unen otros proyectos como la escuela de enología que ha abierto en la ciudad de Guangzhou. Aunque por ahora solo funciona como espacio de catas, el reto es que se convierta en el primer centro de formación reglada de Enología; un programa adscrito a la Universidad de Guangzhou que podría materializarse en el plazo de un año y medio. «Los trámites en este caso son lentos», explica el director de San Gabriel, Enrique García Agüera.

Será el tercer centro formativo que los Hermanos de San Gabriel gestionan en el mundo, sumándose así a los de Francia y España. Hasta que ese momento llegue, San Gabriel ofrece la formación desde su centro de La Aguilera. «El año pasado vinieron 15 estudiantes y este año vamos a intentar que vengan 50», señala.

Ghana

El director confía además en reconducir las relaciones con la embajada africana de Ghana para que permita a sus ciudadanos cursar en San Gabriel los estudios de Grado Medio en Aceites de Oliva y Vinos de la escuela de enología. Hay que recordar que la embajada de la república semipresidencialista negó el visado el año pasado a 15 estudiantes por miedo a que se pudiesen dar casos de emigración ilegal y no volviesen. También denegó la salida de un grupo de diez empresarios importantes en la industria agroalimentaria que iban a reunirse con la consejera de Agricultura. «Es injusto y no tiene sentido», defiende Agüera quien no pierde la esperanza. «Ha habido algunos avances con la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y podría haber un primer grupo, no de estudiantes sino de empresarios en mayo. En función de ese viaje se podría abrir la puerta a los estudiantes», concluye.