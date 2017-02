Tres heridos en un accidente en el cruce de entrada a Fuentespina

El peligroso cruce que da entrada y salida a la localidad de Fuentespina ha vuelto a servir de escenario de un nuevo accidente. Un choque frontal que el lunes por la tarde dejaba a los tres implicados (dos mujeres que llegaban de Aranda de Duero y un hombre que volvía dela vecina Milagros), en el hospital.

El accidente se produjo sobre en torno a las 21.30 horas cuando el turismo que procedía de Aranda por la N-1 chocaba con el otro vehículo -que circulaba en sentido contrario- al girar a la BU-945 que da acceso a Fuentespina.

Hasta el lugar del incidente se trasladaron dos ambulancias, así como agentes de la Guardia Civil y los bomberos, que tuvieron que practicar labores de excarcelamiento para sacar a las dos mujeres, vecinas de esta localidad de 800 habitantes censados.

Una de ellas fue posteriormente intervenida de múltiples fracturas en ambas piernas mientras que la segunda corrió mejor suerte ya que en su caso, sólo se rompió la muñeca.

En cuanto al varón que viajaba en el otro coche permaneció en observación en el hospital Santos Reyes donde se recupera de heridas leves.

La alcaldesa de Fuentespina, María Josefa Mato, no ocultaba su indignación al recordar que el proyecto para la construcción de la rotonda se aprobó en el año 2008, hace ya 9 años, cuando todos los grupos políticos aprobaron en el Congreso de los Diputados y por unanimidad, una Proposición No de Ley que en aquel entonces había presentado el PSOE para garantizar la seguridad en la zona.

«Yo no sé qué mas tiene que pasar para que se den cuenta que no pedimos nada que no sea necesario o prioritario», lamenta consciente del peligro de este cruce que cada día tienen que pasar no solo los vecinos de Fuentespina, también los que continúan a otros municipios como Santa Cruz de la Salceda, Fuentelcésped o Montejo.

«Hemos hecho ya de todo, nos hemos reunido con el subdelegado, con Fomento de Madrid pero nada, ya hasta nos contestan de mal modo; es una vergüenza», reprocha mientras deja claro que no dejará de pelear. «Vamos a pedir una reunión con el subdelegado y otra con Fomento de Madrid porque de esa rotonda depende que podamos llegar a casa con seguridad».

La demora de las ambulancias (ya que tardaron en llegar 25 minutos), despertó en las redes sociales una intensa polémica entre los que arremetían contra un sistema sanitario deficitario «que solo cuenta con dos ambulancias para 60.000 personas», criticaban, y los que defendían a unos trabajadores «que hacen lo que pueden», por realizar su trabajo».