La tensa relación histórica entre las instituciones burgalesas y el Condado de Treviño ha dado un giro de 180 grados en los últimos tiempos. El ‘no’ rotundo desaparece y se abre la senda del diálogo. El final de este culebrón territorial todavía no se ha escrito, pero la flexibilidad de todas la partes implicadas parece abrir la puerta a una salida negociada al amparo de la ley si las más altas instancias lo aprueban.

Los representantes del enclave finalizaron ayer con el portavoz socialista David Jurado su ronda de contactos con los partidos políticos de la Diputación. El alcalde de La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz, percibió el «cambio por ambas partes» que ha propiciado conversaciones mucho más cordiales de un tiempo a esta parte. En esta tesitura, aseguró que «la solución está en manos de los políticos», de ahí su disposición a negociar la salida de Burgos por la vía más «factible».

Idéntico fue el diagnóstico de María Eugenia Galarreta, presidenta de la Comisión de Integración del Condado de Treviño. «Tenemos la sensación de que ha habido un cambio tanto por nuestra parte como por el resto de los grupos», expresó convencida de que actualmente se muestran «más receptivos». Así las cosas, reiteró el planteamiento de Ortiz al apoyar la fórmula que «alcance mayor consenso» en Madrid.

«No queremos buscar ni problemas ni enfrentamientos entre comunidades», manifestaba Ortiz convencido de que el «sentido común» debe imponerse para alcanzar un acuerdo que asegure la «comodidad y accesibilidad de todos los vecinos». En este sentido, consideró que el acuerdo marco suscrito recientemente entre las diputaciones de Burgos y de Álava para la prestación de servicios es «positivo». Sin embargo, añadió que no es la «solución definitiva del día a día que estamos viviendo los ciudadanos», cuyo «progreso educativo, cultural o laboral» se encuentra en la provincia de Álava.

Matices en el diálogo

Lo primero que destacó el portavoz provincial del PSOEtras el encuentro con Ortiz y Galarreta fue el «cambio de tono» de los representantes treviñeses. En esa dinámica los socialistas se sienten «mucho más cómodos», pues no solo «se van superando algunas declaraciones que se hacían en el pasado», sino que además «hoy hablaban de un problema de ciudadanía y no de territorialidad».

Partiendo de esa base, Jurado defendió la prestación «igualitaria» de servicios «independientemente del territorio y de donde se viva». Al mismo tiempo, subrayó que la solución del conflicto no depende de las instituciones provinciales o autonómicas, pues debe abordarse en las Cortes Generales a través de un debate que permita «reactivar» la Ley de Enclaves. Esa sería la «vía correcta» en lugar de las «vías unilaterales desde las instituciones treviñesas y desde el Parlamento vasco», apostilló.

El Partido Popular mantiene el «mismo planteamiento» pese a reconocer que una «perspectiva más sosegada» como la de ahora es «bien recibida. Bajo esta premisa, el portavoz del equipo de Gobierno provincial, Borja Suárez, señaló que la reivindicación de Treviño es «legítima», como también lo es la suya al «defender el territorio de Burgos tal y como está».

Con los estatutos de Castilla y León y del País Vasco en la mano y a sabiendas de que hoy por hoy «no cabe» la segregación, recordó que su aprobación conllevaría una «reforma legislativa de primer orden» que solo puede salir adelante por consenso. Sea como fuere, recalcó que los populares respetarían «lo que disponga la ley» pese a incidir en que el convenio con la Diputación Foral de Álava brinda soluciones a «problemas en asuntos muy concretos».

Desde Imagina Burgos, el futuro del enclave «lo tiene que decidir la gente». «Nosotros no nos podemos meter», declaró su portavoz provincial, Marco Antonio Manjón, partidario de un «diálogo» que debe abordarse «a nivel de Estado» para analizar la situación de «todos los enclaves».

Manjón celebró el «cambio de posición» que empieza a florecer en los dos grandes partidos y cuya explicación pudiera hallarse en el «fin de la violencia» que durante décadas ha sacudido al País Vasco y al resto de España. Precisamente, Ortiz también hizo hincapié en este factor al afirmar que «se ha descargado mucha tensión».

Aunque no comparta el horizonte de la segregación, el portavoz de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, explicó que «hace falta una Ley de Enclaves nacional y no solo para Treviño». Aún con todo, apuesta por el «diálogo» y la cooperación vía convenio en beneficio de los vecinos.