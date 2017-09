UGT reclama al sector del vino un trato digno a los temporeros

Aunque la merma de la cosecha ha frenado el flujo normal de temporeros, el problema «no ha desaparecido», lo que ocurre es que «simplemente no se ve». Es la advertencia que hace UGT ante la «esclavitud del siglo XXI». «Estamos acostumbrados a la devaluación laboral, a los mini jobs, pero el sumun está aquí, con los inmigrantes que se dedican a la actividad agropecuaria», denunció el portavoz de Industria de Burgos del sindicato, Ramiro Marijuan.

En una tierra de vinos como la Ribera del Duero, donde hay una calidad en la uva y donde «normalmente» hay cantidad en las cosechas y «no se vende barato», «el coste de dignificar las condiciones de los trabajadores sería ínfimo», advirtió a sabiendas de que mientras provincias como Segovia, Ávila o Valladolid tienen alojamientos, en Burgos no hay.

El sindicato achaca la responsabilidad a la Junta de Castilla y León y a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, por no dotar de partidas las subvenciones que la región dispone para rehabilitar este tipo de alojamientos. «La mayoría de fincas tienen una choza que podrían reformar», apremiaba Marijuan a sabiendas de que antes de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013, la competencia era estatal. Solo un dato: de las 444 plazas de alojamientos que hay en Castilla y León ninguna está en la provincia de Burgos.

En segundo término, UGT pidió cuentas a las organizaciones agrarias que firman el convenio agropecuario (Asaja y UCCL) porque saben que acortar las jornadas es casi imposible «por la necesidades del campo» y que la subida salarial también es complicada, pero «dignificar las condiciones laborales es una cuestión de sensibilidad».

Tampoco se olvidaron de los dueños de las explotaciones, pues aunque «siempre hay excepciones, la mayoría conoce la situación y se aprovecha». Y el mismo recado al Consejo Regulador Ribera del Duero porque «es perfectamente conocedor pero pasa de puntillas».

12 Denuncias

Decidido a localizar las irregularidades, el sindicato ha iniciado una campaña de denuncias que en función de la gravedad derivan a Inspección de Trabajo, a la Guardia Civil o al Juzgado de Guardia. «Vamos a seguir vigilantes y beligerantes», aseguró Marijuan al recordar que estas personas vienen a España a hacer el trabajo que nadie quiere hacer. «Por ahora hemos denunciado 12 casos», reconoció.

Indignado por las declaraciones de un portavoz de Asaja que decía que lo que quería UGT era un hotel de 5 estrellas, el secretario comarcal de UGT, Modesto Rioseras, subió el tono. «No queremos un hotel de 5 estrellas, pero tampoco que se tengan que tapar con tela asfáltica en el Ctacyl como años anteriores», censuró.

Porque la solución no pasa porque el Ayuntamiento de Aranda vuelva a abrir el recinto ferial, con coste a los ciudadanos. «Aquí si hay que pagar algo que lo subvencione la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos», insistieron.

Dicho esto, UGT no va a bloquear el convenio agropecuario que tanto esfuerzo ha costado, pero pide que se anexe un artículo sobre la obligatoriedad de garantizar el alojamiento a los temporeros. Bajo esta perspectiva, propone seguir el ejemplo de la Denominación de Origen (DO) La Rioja, en cuyo artículo 24 del convenio se especifica que los empresarios tienen la obligación de facilitar alojamiento a los temporeros. En caso de no tener posibilidad, el empresario deberá correr con el coste del mismo. «La Ribera acaba de gastar 300.000 euros en la fiesta de la vendimia. Y está muy bien, pero podrían destinar una pequeñita partida a dignificar las condiciones de sus trabajadores», concluyó el portavoz de UGT Industria de Burgos.