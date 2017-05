Los vecinos exigen mejoras en las zonas de juego de Aranda

Columpios gastados, rotos o incluso quemados. Los vecinos nos cuentan cómo están los parques infantiles de Aranda de Duero, un año y medio después de que el Ayuntamiento decidiera sacar del pliego del servicio de Parques y Jardines su mantenimiento. El primero en denunciar la situación fue esta semana la asociación de vecinos de Allendeduero. En un escrito remitido al Consistorio advertían del mal estado de varios de los columpios en alusión a uno de la calle Sol y a otro del parque Rosales, donde han quemado parte del castillo que da acceso al tobogán.

En el barrio de la Estación las cosas no están mejor. «Están todos muy mal», resume el presidente vecinal, Manuel Muñoz, quien pone como ejemplo el parque del paseo Picasso. «Habría que reformar algún columpio y se podría incorporar alguno nuevo, que tenemos muy poquitos, pero sobre todo el suelo que están muy mal», subraya.

También está roto el suelo de los parques del polígono residencial. «Están medio arrancados», aseguran. En mejor situación se encuentran los parques infantiles de Santa Catalina. «Los que estaban muy mal, los arreglaron ya porque enviamos un escrito. Ahora digamos que están practicables pero alguno habría que sustituir ya porque están deteriorados», explica el presidente de la asociación de vecinos de Santa Catalina, Antonio Adeliño, con la mirada puesta en un caballito «ladeado en el que cualquier día descabalgan los chicos». «Lo que está peor son los suelos acolchados», advierte.

El parque de la Isla, el único parque de la zona centro, explican, no está mal pero faltan bancos, porque «es una zona muy transitada».

En el caso del barrio del Ferial, los columpios «no están mal» - «a lo mejor necesitan una mano de pintura o se podría meter alguno más»-, pero las vallas requieren una actuación urgente. «Las de las canchas de baloncesto llevan mucho tiempo rotas y en los columpios hemos pedido una pequeña valla de madera para impedir el acceso de los perros», explican desde la asociación.

Perros

Y es que, si los columpios preocupan, los excrementos caninos indignan. «En el parque del paseo Picasso, al ser de arena, los perros se pasan el día y como sus dueños no recogen los excrementos, está todo destrozado y la gente no va», lamenta el portavoz, Manuel Muñoz.

La reivindicación es generalizada. «Es un asco; no recogen ni una», reprochan desde la asociación de vecinos de la zona centro, conscientes de que si la policía no pone multas «no hay solución».

Hartos de este problema, el barrio de Allendeduero ha pedido al Consistorio que coloque dos puertas con candado en la pista de juegos autóctonos, para evitar su entrada, y que en la zona destinada a estos animales se cuelgue un cartel donde ponga ‘zona de animales, recoger los excrementos y depositarlos en la papelera’.

Una vez más este periódico intentó sin éxito y en reiterados intentos conocer el planteamiento del concejal responsable del área de Medio ambiente, Alfonso Sanz.