Vecinos de Mecerreyes piden la mejora del acceso al dolmen

Los vecinos de Mecerreyes han iniciado una campaña de recogida de firmas, para instar a su Ayuntamiento a que mejore el camino de poco más de 1,5 kilómetros que conecta la carretera N-234 con el dolmen ubicado en la pedanía vecina de Mazariegos y dependiente a su vez de Mecerreyes. Mejora a la que añaden la necesidad de colocar algún tipo de señalización de la cercanía de este enclave patrimonial reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC). «Ya que son muchos los que nos dicen que se han perdido para llegar, a pesar de la cercanía», explica Salvador Alonso, vecino de Mecerreyes. «Y otros que se han atascado en el barro que se forma en días de lluvia».

Asimismo entienden que colocar dicha señalización en el trazado de la N-234, una carretera de mayor envergadura, requeriría tramitaciones más complejas al tener que acudir al Ministerio de Fomento, como responsable que es de ésta. De ahí que su petición se haya remitido al Ayuntamiento, «pues con motivo del arreglo, podría aprovecharse para reparar también los laterales y convertir el trazado en un tramo de paseo», comentan.

Recuerdan que remitieron una carta en mayo al Consistorio proponiéndole que iniciara los pasos necesarios para solicitar ayuda a las diferentes instituciones -y no tener que financiarlo en solitario-. Como puede ser la Diputación al contar ésta con una línea destinada específica para caminos rurales, o a través de los planes provinciales. «O aquéllas destinadas a actuaciones de promoción patrimonial, ya que a pesar de su importancia, el dolmen no está señalizado».

Carta de la que no obtuvieron ninguna respuesta, lo que les llevó a iniciar la campaña de recogida de firmas, siendo casi un millar el que han reunido ya, «y con la que continuaremos algo más aunque creemos que con todas éstas ya es claro el interés ciudadano en llevar a cabo esta pequeña intervención, que sólo hará que beneficiar al propio pueblo y su enclave».

Los vecinos dejan así de lado la polémica generada tiempo atrás por la colocación de un cartel informativo junto al dolmen por parte de la Asociación Tierras de Lara -a la que pertenece el Ayuntamiento vecino de Mambrillas de Lara y su pedanía Cubillejo de Lara -, de la que ésta denunció después su robo. Aclaran que «no es verdad que fuera robado, sino que lo retiró el dueño de la finca donde está el dolmen, al no pedirle nadie permiso para ponerlo y encontrárselo un día allí, tal y como explicamos a la Guardia Civil en una carta», argumentan. Recuerdan que ya en el contenido de la misma detallaron que el cartel está en Mecerreyes, «de donde puede llevárselo quien lo colocó, tras pagar los costes de su retirada», detalla la carta.

Desde el Ayuntamiento de Mecerreyes, el alcalde Julián Vicario, confiesa que «no hemos considerado prioritaria esta actuación, ya que tenemos muchos más caminos rurales estropeados y le hemos dado preferencia al arreglo de éstos».

Añade que, de todas formas, no se cierran en banda a estudiar dicha propuesta, «pero es que son muchas las pequeñas cosas que debemos reparar en pos del interés de todos los vecinos -no sólo de quienes nos piden esta actuación concreta-, y nuestro presupuesto no da mucho de sí», comenta el edil.

«Seguimos peleando para que la Junta cumpla la ley»

El dolmen de Mazariegos, ubicado por la Junta en el pueblo vecino de Cubillejo de Lara, sigue inmerso en una polémica, en la que los vecinos de Mecerreyes -ayuntamiento del que depende la pedanía de Mazariegos-, aseguran que seguirán peleando «para que la Junta cumpla con la ley, reparando un error que ha cometido ella y que por empecinamiento no corrige, tras ubicar el dolmen en terreno de Castillejo de Lara», explica Salvador Alonso.

Este vecino de Mecerreyes y otros convecinos llevan años pidiendo a la Junta que corrigiera su error al incluir ésta el dolmen catalogado como BIC en terreno vecino. Petición que los vecinos justifican entre otras muchas cosas, con cartas de la propia Junta al Ayuntamiento de Mazariegos -«y no al de Cubillejo que según sus datos tendría que ser el dueño»- ; así como mapas del Catastro y del Instituto Geominero «que ya en los años 80 (el primero) y en 1910 (el segundo) ubican el dolmen en Mazariegos». Por ello aseguran que «seguiremos ahí, pues el tema ahora lo estudia la Consejería de Presidencia».