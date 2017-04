Villasur se difunde en DVD y aboga por un plan común para su entorno

Cuatro años ha tardado en ver la luz el ambicioso proyecto audiovisual que muestra desde múltiples ángulos el Mar de interior de Villasur de Herreros. Casi todos los vecinos del pueblo sabían de su existencia y aguardaban «impacientes» el nacimiento de la «criatura». Su creador, Esteban García, era plenamente consciente de la expectación que generaba el famoso DVD que ayer -por fin- celebró su puesta de largo, pero prefirió optar por la prudencia para ofrecer el mejor resultado posible con el fin de cumplir una serie de objetivos enmarcados en el «plan de dinamización turística» de la localidad.



Meticuloso donde los haya, este animador sociocultural amante de su tierra muestra en la cinta todos los atractivos que atesora el entorno de Villasur. El ciclo del agua es el leitmotiv de un sobrio trabajo que recoge el patrimonio cultural, arquitectónico y natural de este «cruce de caminos» cuya historia es digna de ser contada. En este sentido, García reconoce que una de sus principales motivaciones a la hora de escribir el guión fue la necesidad de que «los jóvenes no olviden sus raíces». Razón no le falta, pues en tiempos de despoblación como los que corren hoy en día, casi todos desconocen el importante pasado minero de un territorio que lucha por incentivar su potencial turístico.



El DVD posee además un fuerte componente pedagógico que pretende servir para atraer a las nuevas generaciones. Para ello, una parte de las 1.000 copias que se han editado se destinarán a centros escolares de la capital y de la provincia con el fin de coordinar visitas guiadas y rutas al aire libre que no solo abarcarían el denominado ciclo del agua. También se brindaría la posibilidad de conocer el Museo de Interpretación del Tren Minero o contemplar las espectaculares instantáneas que ofrece este paraje de la Sierra de la Demanda, llegando incluso hasta la vecina Urrez. Obviamente, sería necesario establecer «dos pases» ante la imposibilidad de ver todo en unas horas.



En lo que respecta al ciclo del agua, el creador de la cinta -también guía turístico de la zona-, destaca el embalse de Úzquiza como aliciente para los colegios. Además, asegura que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está al corriente de la iniciativa y parece dispuesta a aportar su granito de arena con «personal cualificado» que se encargaría de explicar el papel que desempeña esta importante infraestructura.



Durante la última etapa de gestación del proyecto, García comenzó a llamar a todas las puertas institucionales con el fin de recabar apoyos. El Ayuntamiento de Villasur ya había dado el visto bueno y comprometido su apoyo, pero cuando se quiere potenciar el turismo es necesario un empujón desde instancias superiores. Así pues, contactó con el área de Cultura de la Diputación Provincial y con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Según confiesa, ambos organismos han valorado la idea de forma muy positiva aunque de momento no se hayan fijado ayudas concretas. No obstante, el animador sociocultural explica que la Institución Provincial se muestra proclive a colaborar con la difusión de las copias y su promoción en centros escolares. Después quién sabe, pero aparte de acogerse a todas las convocatorias que vayan saliendo, tampoco descarta que la Administración colabore también en esa misma línea publicitando el proyecto a través de sus canales de comunicación.



Por otra parte, García pisa fuerte al enfatizar que su intención es promover una «suma de sinergias» en la zona que permita la creación de un plan turístico conjunto que beneficie a todos los pueblos del entorno. Atractivos hay de sobra, pero hasta el momento da la sensación de que cada Corporación trabaja por su cuenta. Se antoja necesario un cambio, una nueva fórmula basada en el ‘todos a una’ como hacen las mancomunidades. Fija la vista, por ejemplo, en Raíces de Castilla, que ha permitido a Oña, Frías y Poza de la Sal aumentar notablemente su cartera de visitantes gracias a su unión estratégica en busca de un mismo fin.



Tiempo al tiempo. Lo primordial ahora es dar a conocer Mar de interior a través de los medios disponibles. Y ahí está Youtube, el canal por excelencia de la red de redes. Coincidiendo con su presentación, la productora encargada de su montaje (Santi 3 Video) subió ayer el vídeo y en apenas unas horas alcanzó las 200 visitas.