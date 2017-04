El Ayuntamiento establece un plan de protección de bodegas

Conscientes de la responsabilidad que conlleva la declaración de Bien de Interés Cultural que el entramado de bodegas subterráneas de Aranda recibió en junio de 2015, el Ayuntamiento da un paso más en su protección y con una inversión de 28.000 euros va a elaborar un plan especial que sentará las bases por las que se regirá el futuro de este patrimonio histórico.

La iniciativa ya cuenta con el visto bueno de la comisión de Obras aunque todavía no se sabe si la partida podrá salir de remanentes. Lo que sí está claro es que se trata de un trámite obligado por la Ley 12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Por el momento, los servicios técnicos municipales han realizado un estudio de la normativa vigente para determinar su contenido. Bajo esta perspectiva y entendiendo el conjunto etnográfico como el paraje o el territorio que ha sido transformado por la acción humana y que está vinculado con las formas de vida tradicional, el plan especial contendrá «al menos» un catálogo exhaustivo de todos los elementos del área protegida, «que deberán ser señalados con precisión en un plano topográfico», «definiendo las clases de protección y los tipos de actuación para cada elemento». El estudio tendrá en cuenta los criterios relativos a la conservación de fachadas, cubiertas e instalaciones y otras cuestiones como la determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones y de la estructura, así como la justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan pueda proponer. «Incluirá también un estudio económico en relación con un programa ordenado de actuaciones que se deban realizar», explican desde la Concejalía.

El documento partirá de la investigación que en 2011 hizo para el Ayuntamiento la empresa Terracota. Según este estudio, de las 135 bodegas visitadas diez estaban tapadas y en otras diez no se pudo acceder por su estado semiruinoso. De las restantes, el 40% presentaba derrumbamientos y en el 56% existían humedades. Además, el 38% padecía deficiencias eléctricas y el 9% tenía también problemas de ventilación. En cuanto a la titularidad, el 25% corresponden a propiedades colectivas mientras que el 76% está en manos de personas individuales. Hay una parte que pertenece al Ayuntamiento y otras cuya propiedad no está ni siquiera claramente identificada.

La mayoría se ubican en el casco histórico. Ocho se localizan en la calle Los bodegones, 25 en Santa María, 12 entre San Juan, Santo Cristo y Santa Ana; 15 en la Plaza del Trigo; 52 entre las calles Isilla, Cascajares y Barrionuevo; 20 entre Ricaposada y San Gregorio y tres en la plaza Mayor.

Tecnología

El último estudio lo realizó hace apenas dos años la Universidad Juan Carlos I, dentro de un convenio de colaboración que selló con el Ayuntamiento. Gracias a la tecnología 3D, a través de la página web municipal (www.arandadeduero.es), el usuario puede recorrer con su ordenador o dispositivo móvil, el centro de la ciudad, descubrir su patrimonio etnográfico y contemplar al detalle las fachadas de las iglesias de Santa María y San Juan. Aunque la idea se centraba en un principio en las bodegas subterráneas de la plaza del Trigo y Las Boticas, finalmente la investigación se extendió a todo el plano de 1503 por lo que incluye las calles Isilla, Béjar, La Miel, Aceite y la plaza del Trigo, y los templos de Santa María y San Juan. La web municipal dispone además de un video promocional que da buena cuenta del trabajo realizado.