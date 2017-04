Los bomberos acuden a 436 avisos, un 41% más que en 2015

El 2016 fue un año especialmente intenso para los bomberos de Aranda de Duero. Según su última memoria del año pasado que el concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana ha facilitado ahora, el servicio de extinción de incendios atendió dentro del municipio 335 intervenciones, lo que supone un crecimiento del 41% respecto a 2015. También crece el número de llamadas fuera del término municipal con 101 avisos, un 16% más que el año anterior cuando se recibieron 87 alertas. En total, los bomberos atendieron en 2016, 436 avisos, 112 más que el ejercicio anterior.

Si comparamos estas cifras con las contabilizadas en la última década, el 2016 pasa a ser uno de los años complicados, superado eso sí, por el año 2009 cuando se batió el récord con 405 actuaciones dentro de Aranda y 128 fuera. El año más tranquilo fue 1997 con 248 servicios. La media de estos diez últimos años es de 76,93 en Aranda y de 27.07 fuera del término municipal.

Analizando los últimos datos, en 2016 los bomberos trabajaron en salidas 2.476 horas en Aranda y 744 fuera. De las 101 salidas fuera del término municipal, 46 se debieron a incendios, 14 a accidentes de tráfico, 2 rescates de personas (como el hombre que sacaron de un pozo en Quintanarraya el 13 de junio) y 8 falsas alarmas. Llama la atención el número de enjambres y avisperos.

Dentro de Aranda, la mayoría de los 335 avisos tuvieron relación con incendios (101), limpieza de calzadas (15), rescate animales (22), derribos (20), rescates de personas (12) y problemas relacionados con el agua (16). Por meses, los más conflictivos en 2016 fueron junio y septiembre y por días, los domingos (con 80 actuaciones) mientras que por zonas, la mayor parte de las llamadas se recibieron de Allendeduero (68), seguido por el centro (63), Santa Catalina (39), polígonos industriales (36), polígono residencial (29) y San Francisco (27). Las zonas que menos asistencia precisaron fueron La Aguilera, Sinovas y Virgen Viñas, donde no se superan en ningún caso las cinco intervenciones.

Aunque con la ampliación de la plantilla (con cuatro efectivos que son interinos) que llevó a cabo el Ayuntamiento en el año 2014, todos confiaban en reducir de forma considerable el número de horas extras, lo cierto es que las cifras no terminan de salir. Si bien es verdad que se han reducido en unos 80.000 euros (hasta llegar a los 156.783 en 2016 con 1.675 horas de retén y extraordinarias, mas las 154 guardias de 24 horas), - según datos facilitados por el concejal de Unión Progreso y Democracia, Javier Ávila-, el coste de los nuevos bomberos asciende a 150.000 euros. «Las horas extras se tenían que haber reducido a cero», advierte Ávila, quien da otro dato. «Entre la Policía Local, los Bomberos y Servicios estamos pagando al año 500.000 euros», señala.

Las horas extraordinarias principalmente se producen cuando finaliza la jornada laboral y se encuentran en una intervención y cuando se ha de sustituir a un compañero durante un tiempo inferior a una jornada. Las guardias llegan como consecuencia de cubrir vacaciones, permisos, ausencias justificadas, y para cubrir los servicios mínimos exigidos de cinco personas. En la actualidad cada turno está formado por seis personas.

El debate afecta también a las salidas que el parque de bomberos de Aranda hace a municipios que están fuera del convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con la Diputación de Burgos, once en 2016. Mientras la oposición considera que la administración provincial debe asumir el coste, el presidente de la Diputación dejó muy claro durante la firma del último convenio que las asistencias que el servicio de bomberos hiciesen a las localidades fuera de convenio no se iban a pagar, como mucho, bromeó, daría un abrazo.