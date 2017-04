C´s confía en que el PP habilite partidas para la Ribera

Con la abstención con la que Ciudadanos va a dar salida a los Presupuestos regionales, el procurador por Burgos, José Ignacio Delgado, confía en que el Partido Popular cumpla su palabra y reserve partidas económicas a proyectos importantes para la Ribera del Duero como la circunvalación Este, el nuevo hospital y mejoras en la estación de autobuses. A sabiendas de que por el momento no hay partidas asignadas (algo que no se sabrá hasta mayo), Delgado pone sobre la mesa algunas cifras como 250.000 euros para el proyecto de la ronda o 100.000 euros para una estación de autobuses que a su entender, no solo debe adecentarse y mejorar su problema con la iluminación, también tiene que potenciar su actividad a nivel empresarial o comercial.

En el ámbito estatal, advierte, Ciudadanos también “está presionando” desde Madrid y desde los puertos secos de Burgos, Bilbao y Prado Marina (Aranda de Duero), para que el Directo vaya a una comisión de Fomento, “que es donde tiene que ir” y tras pasar por la Oficina Nacional de Evaluación consiga al menos los 15 millones de euros para desbloquear la conexión con Madrid. En su opinión, el estudio de viabilidad que el Ministerio ha dado a conocer esta semana “después de tres años guardado en un cajón” no es suficiente para descartar la rentabilidad. “Se debe realizar un estudio, completo y real, que valore las posibilidades no sólo económicas, sino también sociales de la línea férrea”, sostiene convencido de que “puede constituir una parte importante del corredor Atlántico”.

Delgado extiende su preocupación a lo que él llama “la autovía de la vergüenza”, la N-122. “La autovía del Duero tiene que ser una realidad lo antes posible”, defiende mientras deja claro que hasta que el ministro presente los presupuestos el martes, van a luchar “hasta última hora” por conseguir esas partidas. Y es que, tanto el tren como la A-11 son infraestructuras que la administración prometió. “A los empresarios que vinieron al polígono Prado Marina se les vendió la autovía y una línea de ferrocarril de mercancías a Madrid y a Burgos y en las dos cosas están incumpliendo”, insiste.

Moción

Delgado hace estas declaraciones un día después de que Ciudadanos promoviese en el Pleno de Aranda de Duero una moción para escenificar la unidad reivindicativa del Ayuntamiento ribereño ante estas infraestructuras clave. Todos los partidos solicitarán una reunión con los consejeros y directores generales responsables de estos temas. A raíz de una propuesta de UPyD, se hablará también del Ctacyl, un edificio que se construyó para albergar un centro de investigación agroalimentaria de referencia, que sigue vacío y sin un futuro claro.

Convencido de que todo tiene un por qué, el concejal del RAP, Sergio Ortega, recordó las negociaciones que están manteniendo en la Junta, Ciudadanos y PP en los presupuestos, y pidió que se solicite al equipo negociador de Ciudadanos que incluya estas premisas entre las prioridades innegociables. El portavoz de Ciudadanos, Francisco Javier Hontoria, recogió el guante y fue más allá: “Se lo vamos a pedir a todos los grupos con representación en las Cortes”, apuntó.

Aunque algunos grupos como IU expresaron sus dudas sobre la efectividad de este tipo de iniciativas, UPyD hizo un llamamiento a la esperanza. “Tenemos que dar a la tecla como cuando logramos el ramal ferroviario; hay que tener fe”, animó Javier Ávila. La moción salió por unanimidad.