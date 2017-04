Los cajeros automáticos a pie de calle pagarán un canon anual

A partir de ahora las entidades bancarias que tengan cajeros automáticos instalados en fachadas con acceso directo desde la vía pública deberán pagar una tasa al Ayuntamiento. Según acordó el último Pleno, los ubicados en calles de primera categoría deberán abonar 317 euros (por metro cuadrado y año) mientras que en el resto de calles la cifra se reducirá a 162 euros.

Aunque cuando promovió la iniciativa el pasado mes de enero, Izquierda Unida-Equo solicitaba un canon de 600 euros, el equipo de gobierno ha tenido en cuenta el ejemplo de otros ayuntamientos como Miranda o Burgos (donde el pago ronda los 400 euros) o Valladolid (250 euros), así como las recomendaciones de los departamentos municipales de Intervención y Secretaria. La medida contó con el respaldo de todos los grupos políticos y abre además la puerta a otros elementos que están en la vía pública y que todavía no están siendo regulados, como carteles anunciadores, pantallas digitales o máquinas expendedoras de venta automática. Así lo propusieron los portavoces de Unión Progreso y Democracia y Sí se Puede. «Vayamos más allá y analicemos los elementos de una forma más global», solicitó el concejal de Unión, Progreso y Democracia, Javier Ávila. El pleno aprobó otras cuestiones como una modificación del impuesto de bienes e inmuebles (IBI) para compensar la revisión del catastro y bonificar con un descuento a las familias numerosas. La medida se hará efectiva a partir de enero y tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda (no podrá superar los 100.000 euros) y los ingresos de la familia. Hasta 5 personas tendrán un descuento del 50% y las que cuenten con más miembros, del 75%. Los beneficiados tendrán que tener la vivienda en propiedad y estar empadronados en Aranda de Duero. La votación contó con el rechazo de Izquierda Unida que intentó sin éxito dejar el tema sobre la mesa convencido de que hay que hacer una ordenanza más justa, que prime la necesidad y no el número de hijos.

Otro de los puntos del día fue el presupuesto de 2017 que tras descartar dos de las tres alegaciones presentadas (solo se aceptó la que hacía referencia a corregir el error que daba al club deportivo Doncel la ayuda destinada a Asadema), el trámite se da por finalizado y aprobado. En la votación, el PP contó con el respaldo de Ciudadanos, Renovación Arandina Progresista y UPyD. El PSOE e Izquierda Unida optaron por la abstención.

En la sesión plenaria se abordaron además tres mociones, una de Sí se Puede por una mayor transparencia en los gastos de los grupos municipales, que después de un intenso y largo debate contó con el apoyo de todos los grupos; una de Ciudadanos por las infraestructuras, que también se aprobó por unanimidad, y una del PSOE en apoyo a las personas celiacas que tuvo el mismo desenlace.