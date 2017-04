Descartan la meningitis en la muerte de la niña de un año

Confirmado, la muerte de la niña de un año que falleció el martes mientras era trasladada de Aranda al hospital de Burgos en una ambulancia, no estuvo motivada por Meningitis B, como se temió en un principio sino como consecuencia de una sepsis provocada por un estreptococo intestinal. Así lo asegura la Consejería de Sanidad. Según el comunicado que hizo llegar ayer a los medios de comunicación, la niña estaba correctamente vacunada; había recibido todas las vacunas del Calendario Oficial de Vacunación en la Infancia correspondientes a su edad así como otras no incluidas en éste. En concreto, había recibido las vacunas frente a la práctica totalidad de las meningitis bacterianas prevenibles por vacunación: meningococos tipos B y C, neumococo y Haemophilus influenzae tipo B. «Los resultados de las pruebas microbiológicas practicadas apuntan a que el cuadro clínico sufrido por la niña no se debe a ninguna de las mencionadas bacterias, sino que probablemente se trate de una enfermedad invasora por estreptococo del grupo A; una enfermedad no prevenible mediante vacunación», aclaran.

Con el fin de prevenir casos secundarios entre los contactos próximos, el Servicio Territorial de Sanidad en Burgos, ha puesto en marcha el protocolo mediante la recomendación de quimioprofilaxis, -antibióticos que previenen el desarrollo de la enfermedad-, tanto en el centro educativo como en su entorno familiar y personal sanitario que hubiera participado en su asistencia. Todas estas cuestiones fueron explicadas ayer por un técnico sanitario de la Junta de Castilla y León en el encuentro que mantuvo en la guardería de la pequeña.

Porque explicar cómo una bacteria que se encuentra a menudo en la garganta y en la piel puede convertirse en una infección letal no es fácil. Aunque la mayoría vive con ella sin síntomas o con leves infecciones de garganta; en ocasiones raras, estas bacterias pueden ocasionar otras enfermedades agudas más graves, como la fascitis necrotizante o el síndrome de choque tóxico.

Su propagación se produce por contacto directo con el moco de la nariz o la garganta de las personas infectadas o mediante contacto con las heridas o lesiones de la piel. «El tratamiento de las personas infectadas con un antibiótico durante 24 horas o más tiempo elimina por lo general su capacidad de propagar la bacteria», tranquilizan mientras recuerdan que las infecciones invasivas por EGA ocurren cuando las bacterias traspasan las defensas de la persona infectada. «Esto puede suceder cuando una persona tiene lesiones u otras aberturas en la piel que permiten a las bacterias introducirse en el tejido o cuando la capacidad de una persona para combatir la infección disminuye debido a enfermedades crónicas o a una afección que repercute en el sistema inmunológico».

Bajo esta perspectiva, las personas que han tenido un contacto estrecho de convivencia con la menor extremarán la atención durante un mes. «Ante cuadros de dolor de garganta, fiebre o dolor muscular localizado deberán acudir a su médico o pediatra».

También se pronunció ayer al respecto el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien en los pasillos de las Cortes daba cuenta de los resultados de los primeros análisis realizados por los servicios anitarios. «Es una cosa muy rara con una mortalidad altísima», lamenta el director médico del hospital Santos Reyes, Evaristo Ruiz, convencido de que el desenlace hubiese sido igual de dramático en cualquier otro hospital. «Esto pasa en La Paz y no hay nada que hacer», añade.

Los primeros síntomas se produjeron el sábado en forma de gastroenteritis con fiebre. La familia acudió el domingo a urgencias. El martes cuando regresó ya presentaba un cuadro grave e irreversible. «Es un caso entre miles», señala el jefe de pediatría del hospital, Florentino Barbadillo.