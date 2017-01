La gestión del PP no mejora, según el diagnóstico de Sí, se puede

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

La remodelación interna que la alcaldesa, Raquel González, realizó el pasado mes de octubre «poco o nada» ha servido para mejorar la gestión municipal. Así lo advierten los concejales de Sí se Puede, Mario Martín y Laura del Pozo, preocupados por el funcionamiento de un equipo de gobierno que sigue «sin proyecto» ni «coordinación» y que al no tener «ilusión» mantiene una «actitud continuista». «Año tras año con las mismas actividades sin ver si están dando buenos resultados», lamenta el portavoz.

La formación morada pone como ejemplo Promoción y Desarrollo, una concejalía que a su entender debía estar centrada en atraer nuevas empresas a la ciudad en lugar de malgastar el dinero público en acciones como la feria de Fiduero. «Siempre hemos estado en contra porque supone mucho gasto (80.000 euros) para los beneficios que da», afirma.

La inquietud se extiende a la concejalía de Urbanismo. «Había dos años para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana pero no han sido capaces», reprocha convencido de que hay que dotar a esta oficina de más recursos porque no solo es el Plan, «hay retrasos en expedientes y muchos asuntos encallados».

Fruto de la mala gestión, continúa, los barrios están hechos una pena, «resultado de cinco o seis años sin una inversión seria». «Baldosas rotas, calles mal asfaltadas, baches en carreteras…», enumera.

Tampoco funciona en su opinión ni Festejos ni Juventud y en Acción Social echan en falta una negociación del convenio marco con la Junta de Castilla y León para que el Ayuntamiento deje de asumir servicios que no le corresponden como la atención preventiva.

Berzosa

Mención aparte merecen las declaraciones en las que el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, calificaba esta semana en El Correo de Burgos las enmiendas que ha presentado Sí Se Puede «de ideológicas» y más pensadas en «Madrid» que en «el pueblo». «Sí Se Puede Aranda se marcó tres grandes marcos de trabajo: la transparencia en el Ayuntamiento, la participación ciudadana y el desarrollo de Aranda de Duero, y en base a esa ideología hemos hecho nuestras enmiendas», responde el portavoz, Mario Martín Veganzones, visiblemente molesto. «La realidad es que llevamos años sin inversiones serías puesto que estamos lastrados por varias sentencias judiciales, y por eso hemos propuesto reducir gasto corriente y subvenciones en todas las concejalías menos en acción social para que sean posibles inversiones que hoy en día son necesarias», asevera mientras niega que quieran quitar las ayudas a los colectivos deportivos. «Solo queremos que se sustituyan los convenios por una convocatoria de subvenciones», explica a sabiendas de que las actividades y los socios varían de un año a otro. «Lo que sí hemos propuesto es reducir de 260.000 a 230.000 euros para que con ese dinero (más otras reducciones) se aplique un programa de ahorro energético y el Ayuntamiento pueda reducir la factura de la luz y la calefacción», puntualiza.

Lechazo

Bajo esta perspectiva, proponen además recortar las ayudas a las jornadas del lechazo porque deben ser los asadores como «beneficiados directos» los que asuman este esfuerzo. En cambio abogan por incrementar las ayudas a los colectivos sociales. «Se les dan muy pocas aportaciones teniendo en cuenta toda la labor que realizan», justifica su compañera de filas, Laura del Pozo.

Por último, en cuanto al llamamiento que el edil del PP hizo para «trabajar por Aranda», responden: «Sí se Puede Aranda se presentó para trabajar por y para Aranda, y a los hechos nos remitimos de las mociones, propuestas y enmiendas presentadas durante estos dos años. Otra cosa es que al PP no le guste o no esté de acuerdo con ellas», zanjan con la esperanza de que esta vez sí el concejal tenga a bien explicar a los partidos el presupuesto. «Hemos pedido en todas las comisiones que se explicara el presupuesto para cada concejalía y se nos ha hecho caso omiso», termina.