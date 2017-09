Padilla, Morenito y López Simón, triple puerta grande en Aranda

Se reanudó la feria taurina de Aranda con un cartel de altos vuelos encabezado por una corrida de Antonio Bañuelos que fue un escaparate y un espectáculo de hechuras y cuajo. Encierro musculado, bajo, de singular y bello trapío. Una señora corrida de toros de Antonio Bañuelos que lidio un encierro armónico y bien hecho que tuvo plaza y remate. Abrieron la Puerta Grande un entregado Juan José Padilla que le cortó las dos orejas al cuarto y Morenito que logró pasear una oreja de cada uno de sus ejemplares. Y les acompañó un gran López Simón que tras perder las orejas del tercero con la espada logró cortar las dos del sexto.



De juego la corrida de la divisa burgalesa tuvo de todo. Se devolvieron los dos ejemplares del lote de Padilla no por su comportamiento o condición sino por haberse partido sendos pitones en el primer tercio. El encierro no acabó de romper en la muleta Juan José Padilla se encontró por delante con un sobrero noble pero sin fondo al que cuajó una labor sobrada en todos los tercios, destacando los pares de banderillas y momentos buenos al natural. Marro con el acero y fue silenciado. Con el cuarto apareció el Padilla atómico y dinámico. Más Padilla que nunca. El jerezano firmó una de esas faenas de máxima frescura y determinación en la que nada se dejó atrás frente a un sobrero de Victoriano del Río que tuvo movilidad y presentaciones. Padilla cuajó una labor de una formidable disposición, de muchos recursos y gran oficio. Sin tiempos muertos ni pausas, el jerezano logró pasajes muy meritorios. Cortó las dos orejas tras una estocada. Los trofeos los paseó con la bandera pirata, estandarte de su personalidad.



Morenito de Aranda cortó una oreja de peso al primero de su lote, un toro con calidad que duró lo justo y al que el burgalés toreo con gusto y ligazón. Faena asentada, abierta de rodillas en los medios y que tuvo pasajes excelentes sobre ambas manos. Temple, resolución, despaciosidad. Muy bien Morenito que demostró su buen momento. El trofeo tuvo entidad por el concepto derrochado por un Morenito en estado de gracia.



El burgalés tuvo en quinto lugar un toro de bellas hechuras frente al que cuajó una faena brindada a Juan José Padilla. El toro resultó manejable y Morenito puso todo de su parte por lucirse y exprimir a su oponente con mucha facilidad y oficio. Buscó el arandino imprimir su concepto y logró muletazos excelentes, de muy buena factura. Cortó un trofeo y aseguró la Puerta Grande. La estocada con la que tumbó al animal fue letal.



Fue silenciado Alberto López Simón frente al tercero que fue un animal con nobleza al que cuajó una faena de buen manejo y sutilidades que no tuvo remate con la espada. Fácil el torero de Barajas que llegó al público con entereza y aplomo. Disposición de López Simón que hubiese cortado un trofeo de acertar con la espada. Se atasco el descabello. Al sexto, en cambio, le cortó las dos orejas tras una faena volcánica y comprometida, de mucha exposición y pulso. Lo mejor, su radiante forma de torear en redondo.