El PSOE cree que Fomentó tapó el informe del Directo por las elecciones

Aunque saben que el estudio de viabilidad que salió a la luz la semana pasada, complica y mucho el panorama del tren Directo, el PSOE no tira la toalla. «Agotaremos todas las posibilidades», advertía ayer en Aranda de Duero la diputada por Burgos, Esther Peña, horas antes de registrar en el Congreso de los Diputados dos iniciativas para pedir la comparecencia en la comisión de Fomento del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, -por lo que ya llaman «el caso Directo»-, y para instar al ministro de Fomento a explicar cuáles son las perspectivas para esta anualidad.

Peña tiene muy claro los motivos que han llevado al PP a esconder este informe que a pesar de estar fechado en noviembre de 2014 se ha dado a conocer ahora. «Si ha permanecido guardado dos años y cuatro meses en un cajón es porque había tres citas electorales, dos generales y unas municipales», afirma convencida de que ocultaron este documento perjudicial para los arandinos y ribereños por interés político. «Nos han estado entreteniendo, nos han mentido», reprocha al recordar cómo en enero de 2015 Fomento dijo que el informe se encontraba en fase de estudio cuando llevaba unos meses entregado o cuando en marzo de 2015 Ana Pastor, en su visita a Aranda, dijo que estaría listo próximamente. «En su día mi compañero Luis Tudanca advirtió de que la dirección general del ferrocarril contrataba este estudio como una excusa de cerrar el tramo y hoy, cinco años después nos dan la razón».

Porque a su entender, desde que la bateadora quedó sepultada impidiendo el paso, hace seis años, el PP ha gobernado en Madrid, Castilla y León y Aranda con nulo resultado. «El 1 de septiembre de 2015 cerró la estación El Montecillo, sin esperar a la apertura de un ramal que llegó con más de ocho años de retraso», lamenta el procurador socialista, Luis Briones, quien da otra fecha, el 2012, cuando Fomento cerró la línea de viajeros. «Al PP se le llena la boca en elecciones pero luego la realidad es la que es», zanja al recordar el último programa electoral con el que concurrió la alcaldesa, Raquel González. «Hablaban de electrificar la vía con 100 millones de euros; no ha llegado ni uno».

A diferencia, explica, el PSOE invirtió en 2010, 4,1 millones de euros. «Cuando hubo que poner la cara roja a un ministro se hizo porque no hay que tener miedo cuando defiendes a tu ciudad», asegura en clara alusión a una regidora «poco reivindicativa». «El PP ha dejado muy claro que no tienen ninguna intención de reabrir esta línea; ahora falta saber qué acciones va a llevar a cabo la alcaldesa de Aranda para convencer a sus compañeros», insiste la portavoz del PSOE local, Mar Alcalde, preocupada porque González «nunca ha contradicho a su partido ni en Valladolid ni en Madrid». «Al final todo se queda en palabras huecas», lamenta.

Si del Partido Popular, no esperan «nada», porque «nunca ha tenido voluntad», el PSOE hace un llamamiento a Ciudadanos para que no regale su abstención en los presupuestos estatales y regionales y anteponga como condición avances en este y otros proyectos de enjundia para la Ribera y Castilla y León como la circunvalación Este, el nuevo hospital comarcal y la A-11. «Vamos a ver si dejan de darse golpes en el pecho y defienden estos proyectos para que salgan adelante», termina Briones.