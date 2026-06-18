EBRO monta en Burgos su Fan Zone dedicada a la Selección española

La presentación de la Fan Zone reunió en Burgos a responsables del concesionario Grupo Julián Automotive y de EBRO junto a clientes de la marca.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Fan Zone de EBRO reunió este jueves en Burgos a decenas de aficionados de la Selección española en las instalaciones de Grupo Julián Automotive, donde la marca automovilística presentó una versión personalizada de su SUV híbrido enchufable s900 PHEV con los colores del combinado nacional.

Los asistentes pudieron conocer de cerca el vehículo y participar en distintas actividades vinculadas al evento, entre ellas sorteos, demostraciones y pruebas dinámicas.

La cita contó con la presencia de responsables de Grupo Julián Automotive y de EBRO España, que aprovecharon el acto para reforzar la asociación de la marca con el fútbol nacional en plena competición internacional de este verano.

Luis Lobato, director comercial de Grupo Julián Automotive, y Rufino García, responsable de EBRO España, durante el acto celebrado en Burgos.ECB

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue el sorteo de una experiencia de conducción que permitirá a uno de los asistentes disfrutar durante un fin de semana del EBRO s900 PHEV personalizado con los colores de la Selección.

Oscar Corcuera

La jornada reunió a clientes, seguidores de la marca y aficionados al fútbol en torno a una propuesta que combinó motor y deporte en las instalaciones del concesionario burgalés.