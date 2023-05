Arenillas de Villadiego. El pueblo burgalés convertido en escenario de película

Virginia Martín Burgos

La relación Marta Martín con Arenillas de Villadiego trasciende más allá de unas vacaciones de verano y de un estío rodeada por el verde y el amarillo de las tierras de Castilla. Arenillas de Villadiego son recuerdos, infancia, familia y, ahora, es decir ‘adiós’. Esta joven barcelonesa de 21 años estudia cinematografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) en la ciudad condal y ha escogido la localidad burgalesa para grabar el cortometraje que será su proyecto de graduación.

Marta ha pasado muchos veranos de su vida en Arenillas de Villadiego y es que del pequeño pueblo procede parte de su familia. Tras un tiempo sin volver y después del fallecimiento de su padre hace ahora tres años, la joven ha vuelto a sus orígenes y allí ha encontrado el escenario perfecto para grabar un cortometraje que además es un homenaje.

Desde pequeña, Marta disfrutaba del cine «como cualquier otro niño», pero también lo hacía del «teatro, bailando o leyendo». Y aunque lo de querer dedicarse al cine «no fue algo que supiera desde niña», cuando llegó el momento de elegir carrera apostó por el cine y «desde ese momento supe que era lo que tenía que hacer».

Inés y Odín son los protagonistas del corto.M.M.

Ahora y en su último año de grado, la catalana está inmersa en la grabación de ‘Arenillas’ el cortometraje que será su trabajo de fin de carrera y en el que participan más de una veintena de personas. De hecho, para algunas de ellas «es también su proyecto fin de carrera». Es el caso de la directora de fotografía. Silvia Effer y de Sol Rocabert, coguionista.

Marta señala que desde el principio tuvo claro que el cortometraje, que estará rodado con material profesional de cine de la ESCAC, tendría lugar en Arenillas de Villadiego. Y es que la pieza audiovisual tiene mucho de autobiográfica. «Cada verano iba a pasar unos días al que es el pueblo de mi abuela y de mi padre y cuando el murió por una enfermedad dejé de hacerlo», relata.

‘Arenillas’ cuenta la historia de «una niña que viaja al pueblo de su familia paterna después de perder a su padre y allí tiene que hacer un trabajo de aceptación». La pequeña se hará amiga de un niño del pueblo con el que vivirá una aventura única y acabará perdiéndose por el entorno de Peña Amaya.

El resto de la historia tendrá que descubrirla el espectador. Y lo hará a través de un viaje por el realismo mágico de esta joven directora. «En Arenillas de Villadiego están muchos de mis mejores recuerdos y tenía muy claro que tenía que rodarse allí» porque «cuando alguien muere su eco queda en la historia y en los lugares en los que estuvo».

‘Arenillas’ se ha convertido para Marta en una especie de catarsis personal. «Es el momento de cerrar una etapa y cuanto más avanza este proyecto más siento que es el final de algo», apunta emocionada. «Es un proyecto con una gran carga emocional y homenaje», pero ‘Arenillas’ también es ese paso de la niñez a la edad adulta. Es cerrar capítulos y heridas.

El casting

La búsqueda de los protagonistas de esta historia no ha sido sencilla, pero en la provincia burgalesa volvió a encontrar lo que buscaba. De hecho más cerca de lo que pensaba. «Desde diciembre a marzo estuve haciendo casting a niños y niñas en Barcelona y no encontraba a nadie que me cuadrara», relata.

Marta e Inés sonríen a cámara durante las pruebas de cámara.M.M.

Fue en las pruebas de cámara en el pueblo burgalés donde encontró a su protagonista. «Pedí a mi prima pequeña que nos ayudara a hacer las pruebas y en ese momento nos dimos cuenta de lo bien que lo hacía. Le salía natural y se mostraba muy proactiva. Mis compañeros lo tuvieron claro desde el principio y me dijeron que tenía que ser ella», explica Marta. Y dicho y hecho, Inés, de nueve años, se convertía en la protagonista de ‘Arenillas’.

Tras eso, Marta decidía trasladar el casting a Burgos. «Anunciamos que buscábamos a gente y se presentaron muchas personas», apunta la creadora del corto, que se muestra muy «orgullosa» de las personas que «hemos escogido».

El casting se completa con Maite que hace de Madre, Marialuz que es Pepi, la abuela, y Mariángeles que es Flori, una hermana de la abuela. De protagonizar al niño que vivirá la aventura con la protagonista se encargará el pequeño burgalés Odín. «Salvo Mariángeles ninguno de los protagonistas ha tenido relación con la actuación», apunta Marta.

La experiencia de Odín

Encontrar al coprotagonista de la historia de Marta era otro de los retos. Y la barcelonesa lo encontró en Odín, un burgalés de nueve años. «Se presentó en su momento al casting que se hizo en Burgos para la película ‘El maestro que prometió el mar’», el largometraje que habla de la vida del docente catalán de Bañuelos de Bureba Antoni Benaiges.

Así lo explica Raquel, la madre del pequeño. «Llegó al casting final con otros dos candidatos pero finalmente no le escogieron y se le quedó esa espinita clavada de participar en el rodaje porque se lo pasó muy bien», señala. Tiempo después «vimos el anuncio del casting para ‘Arenillas’ y mandé un vídeo casero que grabamos desde la más absoluta espontaneidad».

«Odín se levantó un fin de semana y se vino a mi cama para comentarme que le había gustado mucho un cuento que estaba leyendo y que le había producido alegría y tristeza a la vez», señala Raquel. En eses momento «le pregunté si podía grabarle explicando lo que sentía y fue ese el vídeo que mandamos a Marta».

Inés durante las pruebas de cámara en Arenilla de Villadiego.M.M.

Poco después sonaría el teléfono de Raquel invitando a Odín a hacer el casting, que finalmente se hizo con el papel de niño. «Al equipo se le olvidó mandarnos la escena y nos lo dieron poco antes de la pruebas. Odín tiene muy buena memoria y le salió una escena muy natural», apunta la madre del pequeño. Además «congenió muy bien con la protagonista de la historia».

De hecho, esa espontaneidad de los niños se reflejaría en el guion final donde los diálogos entre los pequeños «no son cerrados» si no que «están abiertos a la improvisación y a que les salga un escena lo más natural posible».

El rodaje

El rodaje de Arenillas, que además de ser un cortometraje con fondo autobiográfico quiere «dar visibilidad a la España rural y a los pueblos que cada día pierden más y más población», se desarrollará del 23 al 29 mayo. Antes de arrancar, el proyecto se presentará hoy en el auditorio de Villadiego. «Ambos pueblos se han volcado mucho con el cortometraje y nos han puesto todas las facilidades porque están muy ilusionados», apunta la directora.

El cortometraje se estrenará en noviembre en los cines Diagonal de Barcelona y posteriormente «se presentará a algunos festivales». Ya en 2024 «el objetivo es traerlo a Burgos para que pueda verse aquí», señala Marta. Para financiar el proceso hay abierta una campaña en gofundme bajo el nombre ‘Arenillas Cortometraje’.