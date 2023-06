Virginia Martín Burgos

«El expediente para la construcción del nuevo Mercado Norte no se ha hecho correctamente». Así lo aseguró el portavoz del grupo municipal socialista y exalcalde Daniel de la Rosa, quien ha señalado que «ha faltado diligencia» e «información en la documentación enviada a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE).

El ente ha archivado el expediente de solicitud de informe pedido por el Ayuntamiento de Burgos porque «no se cuenta con la información necesaria» para emitir una conclusión que evalúe la viabilidad del proyecto. Además, la respuesta de la oficina, recibida este mes de junio, señala que existen «inconsistencias que no permiten llevar a cabo la evaluación» del proyecto de contratación de las obras del Mercado Norte y su explotación «con unas garantías mínimas».

Todo ello pese a que en estos meses, la ONE ha solicitado en más de una ocasión «documentación extra» y «aclaraciones sobre diversas cuestiones». Así, De la Rosa aseguraba «asumir que en el proyecto ha faltado diligencia a pesar de la voluntad que han puesto los técnicos del ayuntamiento» en el proceso. «La oficina no dice que el estudio de viabilidad o que el proyecto no sean correctos», si no que «hay que corregir algunas cuestiones» y «completar la información» para conseguir la evaluación positiva.

Precisamente por eso, el exalcalde avanzó que «si el nuevo equipo de Gobierno quiere seguir adelante con este proyecto tal y como está planteado tiene que armar bien el nuevo expediente que enviar a la oficina». Así, pedía al bipartito PP-Vox que «no abandone la fórmula de concesión público- privada» ya que «financiar íntegramente la nueva dotación supondría al Ayuntamiento un desembolso de entre 14 y 15 millones de euros». Una cantidad que, advirtió, «de dedicarse a esta cuestión supondría hipotecar los proyectos de los próximos años».

Modificación

Por otra parte, De la Rosa ha pedido a la nueva alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que apruebe «de forma definitiva y lo antes posible» la modificación de crédito de 30,2 millones de euros que dejó aprobada inicialmente el anterior equipo de Gobierno.

El ahora portavoz de la oposición señaló que «es necesario hacerlo lo antes posible» porque «hay proyectos pendientes de ello». Añadía en este sentido que «hacerlo en el mes de septiembre, supondrá no hacer nada» y aseguraba que «la aprobación definitiva contará con el apoyo unánime del Pleno porque el PSOE votará a favor».

El socialista lanzaba este mensaje tras desgranar y valorar las medidas recogidas en el acuerdo de Gobierno PP- Vox. Un pacto del que señalaba «no recoge nada nuevo». El acuerdo «entre la derecha y extrema derecha establece principalmente el desarrollo de los proyectos que hemos avanzado los socialistas, un trabajo que les ocupará al menos los próximos 12 meses».

El socialista lamentaba así que «al PP no le ha costado pactar el gobierno local con Vox a sabiendas de que el PSOE le ofrecimos la posibilidad de llegar a un acuerdo». Ahora y tras el Pleno de constitución de la nueva corporación, De la Rosa ha pedido a la popular que «desgrane lo antes posible qué personas asumirán las concejalías, comisiones y distritos» y que «convoque la junta de portavoces».

Sobre el acuerdo PP- Vox, De la Rosa avanzó también que estará «muy atento» ante la promesa de reducir de los impuestos realizada por el bipartito. «Si se van a reducir los ingresos 5 millones de euros, queremos saber qué gastos se van a eliminar», añadió.

Sobre la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 pidió a los de Ayala que «abracen e impulsen el proyecto y el trabajo realizado hasta ahora» y a Vox que «se sume al proyecto ahora que está en el gobierno».

Tampoco faltaron las referencias a cuestiones como el Parque Tecnológico, el centro de salud del Silo, el Tren Directo o el Corredor Atlántico. Sobre estos proyecto pidió a Ayala que «sea tan reivindicativa con los gobiernos del PP como yo lo he sido con mi gobierno y no pase ni una gobierne quien gobierne».