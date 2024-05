FAE reclama acción política contra la parálisis del desarrollo de Burgos

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«No podemos consentir que infraestructuras clave para el desarrollo de Burgos, que proyectos fundamentales para la prosperidad, se dilaten en el tiempo indefinidamente o, lo que es peor, desaparezcan de las agendas de ministerios y consejerías, porque siendo así no pasa nada… Nunca pasa nada".

Con estas palabras, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, marcaba su discurso de apertura de la gala de entrega de los premios FAE de Oro.

Un acto que comenzó con un minuto de silencio en memoria de José Ignacio Nicolás-Correa, su memoria estuvo presente en este «día especial para los empresarios» y en el recuerdo que le dedicó Miguel Ángel Benavente que aseguró que «era un gran empresario, y todos deseamos que su impronta deje muchas vocaciones en nuestra tierra».

Palabras de recuerdo que también dedicó al empresario fallecido Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta, minutos antes del inicio del acto. Gallardo confesó que admiraba profundamente a Nicolás Correa, «un empresario de raza, personas como él son las que necesitamos ene esta tierra. Las que ponen al servicio de todos los demás, su tiempo, su capital, para crear empleo de calidad».

El discurso del presidente de FAE dejó patente ante los más de mil empresarios que ayer se dieron cita en el Forum Evolución que los empresarios piden soluciones ante la paralización que vive Burgos. Una paralización que quisieron simbolizar a través de un muro, que Benavente invitó a los presentes a romper. «Son las barreras que debemos derribar para salir del estado de ensimismamiento colectivo en el que hemos estado tanto tiempo inmersos.Digamos: debo hacer algo».

Miguel Ángel Benavente, presidente de FAESANTI OTERO

Benavente hizo hincapié en su discurso también en la «relegación» que ha sufrido en las últimas décadas la provincia burgalesa. «Los políticos no me oyen. No nos oyen. Parecen estar más sordos a nuestras demandas. Pero que no se confíen», advirtió Benavente.

El presidente instó a los políticos a que trabajen mano a mano con los empresarios. «Que nuestros líderes políticos crean en el potencial de esta provincia y se comprometan a proporcionar las infraestructuras necesarias para impulsar su crecimiento. No podemos permitirnos ser olvidados o abandonados. Burgos merece y necesita inversiones que impulsen su desarrollo económico y social», subrayó el presidente de FAE.

RECONOCIMIENTOS

Este año, el presidente del Grupo Leal decoración, Luis Leal García, recogió el galardón del FAE de Oro 2024.

«Es un gran honor, para la empresa, para la familia, es un orgullo. Seguiremos luchando por abrir nuevos centros de bricolaje, que es lo que sabemos hacer», explicaba el presidente del grupo que también reconocía que había sido una buena noticia el reembolso del más de un millón de euros por parte del ayuntamiento de la capital al Grupo Leal. Un dinero que depositaron hace 15 años en el Consorcio de Villalonquéjar por la reserva de algo más de 73.000 metros cuadrados de suelo comercial en la última ampliación. Suelo que finalmente no se utilizó y por el que han recibido ahora la fianza adelantada «era nuestro y por supuesto, servirá para continuar invirtiendo».

En el transcurso de la gala se entregó también el Premio al Mejor Directivo del Año, un premio que llega este año a su undécima edición, y que en esta ocasión ha reconocido el trabajo de Eduardo Quintanal Díaz, director de la planta de la firma Clarios. «Tengo el honor de dirigir la fábrica de Clarios en Burgos, si digo Baterías VARTA, seguro que todos nos ubican». Quintanal Díaz, reconoció que supone un orgullo especial, pero que se «trata de un premio compartido, un premio que recibo con humildad que ha supuesto mucho tiempo y dedicación y que supone dar trabajo a 300 familias»

Así mismo este año el presidente de FAE resaltó que este año la Gala tenía un aspecto especial ya que «los empresarios hemos querido hacer un reconocimiento especial al poder judicial, por las circunstancias que se están dando en el país. La patronal de Burgos ha decidido apoyar al Poder Judicial por ser uno de los sustentos que en este momento se encuentra en un cierto riesgo de ser intervenido»

Un reconocimiento que recogió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción Rodríguez, quien agradeció el recuerdo al trabajo de los jueces españoles «trabajamos con escasos medios y nos vemos últimamente sometidos al insulto de quien discrepa de las resoluciones». Concepción también hizo hincapié en su discurso en «que existe un ataque al Estado con la aquiescencia de quien tiene que defenderlo» Así mismo el presidente del TSJ aseguró que la amnistía supone «la crítica, el desprecio al estado de derecho, y el ataque frontal de la igualdad de los españoles».

Aún en la situación actual añadió Concepción que «los jueces españoles seremos el último baluarte del ciudadano ante cualquier arbitrariedad y seguiremos defendiendo el Estado de Derecho con la ley en la mano», concluyó.

En ese sentido el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, apoyó la inicitiva de FAE por " necesitamos un poder judicial independiente libre de presiones, que no esté influido por los partidos políticos, que no tenga que estar condicionado por las presiones de nadie. Por eso creemos que es una buena noticia que el sector empresarial valore el poder judicial uno de los grandes valores del Estado democrático de España ".