No es la primera vez que ocurre, pero no deja de ser una noticia que corre de boca en boca por la ciudad de Burgos en vísperas de la festividad de El Curpillos y la Jira de El Parral de este 2024: Será una fiesta pasada por agua.

La previsión indica que si bien la temperatura será primaveral, a lo largo del día se producirán fuertes chubascos tormentosos sobre la ciudad de Burgos. Todo burgalés sabe que las tormentas son al Curpillos, lo que los pinchos de morro al Parral y no son pocas las ocasiones recientes en las que los chaparrones han aguado la fiesta, aunque fuera momentaneamente.

Para el día del Parral de este 2024 la probabilidad de lluvia va del 60 al 80 por ciento, según diferentes servicios de aviso del tiempo, con temperaturas que alcanzarán los 27ºC en las horas centrales del día, que serán, además, en las que es más probable que llueva.

La fiesta del Curpillos no se suspende por la lluvia, pero sí que complicará este año la jira, ya que miles de burgaleses querrán desplazarse desde el Monasterio de Las Huelgas a La Quinta para disfrutar de los típicos pinchos de morro, morcilla o chorizo y del ambiente de las peñas.

Todo casi preparado para el estreno de la Jira del Parral en el Parque de la Quinta. El Parral de 2024 será el primero que se alejarán del entorno del Monasterio de las Huelgas donde se lleva a cabo el acto más institucional, el Curpillos. Lo que antes se hacía con un paseo. Pasar de la procesión encabezada por la réplica del pendón de las Navas de Tolosa a los pinchos y las cervezas en los puestos de las peñas en el Parral era cosa de unos metros. El paseo con el cambio de ubicación de la Jira se complica.

Pero todo está previsto para unir ambos eventos. «Habrá autobuses desde la zona del Monasterio de las Huelgas donde se desarrolla la ceremonia hasta el parque de la Quinta donde se llevará a cabo la fiesta», explica el presidente de la Federación de Peñas, Fajas y Blusas, Miguel Santamaría. De esta manera, se une ambos espacios de un mismo evento. Está previsto que el autobús se prolongue hasta la rotonda de la autovía.

Esperan que haya menos afluencia de vehículos. «Lo bueno del parque es que está muy cerca para los vecinos del Centro y Gamonal que no necesitarán el coche para desplazarse y es más fácil acercarse dando un paseo desde casa», señala.

Reconoce Santamaría que «todo es nuevo, nos tenemos que adaptar todos, organización, peñistas y público y una vez que pase veremos qué cosas hay que mejorar o cambiar porque mucho me temo que el año que viene repetiremos en la Quinta porque el Parral seguirá en obras», vaticina.

Sí reclaman a todos un respeto con el entorno. «Queremos incidir, lo hacemos siempre, pero sí llamar la atención a que tengamos cuidado que es un parque, es algo nuevo pero tenemos que dejar todo lo más limpio posible», recomienda.

En la zona está previsto que se desplieguen 36 peñas con sus carpas y sus instalaciones. Además, se amenizará la fiesta de la Jira con un Parque Infantil de 12 a 17 horas, actuaciones para la tarde y desde las 18 y 20 horas habrá verbena y disco móvil.

¿Sube el precio de los pinchos?

No. Los precios de las tapas y la bebida se mantienen tras la actualización de 20 céntimos que se realizó el año pasado para ajustarse a los costes que genera la inflación. «Es cierto que las cosas están más caras, pero entre todas las peñas se ha decidido mantener los precios porque si subimos un poco más ya estamos en lo mismo que un bar», señala Miguel Santamaría.

Así que el coste de los pinchos se ha marcado en 1,70 euros por tapa. Las más comunes morro de cerdo, chorizo, morcilla y tortilla. Algunas tienen otros productos como sardinas, callos, paellas que tienen un precio diferente en función de cada peña. Y hay quien se actualiza. «Algunas han optado por llevar perritos y hamburguesas para acercarnos un poco a los gustos de los más jóvenes y a ver como funciona», destaca.

150.000 platos y vasos compostables

El Parral puede cambiar de ubicación, lo que no cambian son los números. Todo es a lo grande y se piensa en kilos o en toneladas. Sería el paraíso para el presentador de Crónicas carnívoras puesto que entre los 36 puestos se repartirán más de 10 toneladas de carne.

La compra es conjunta, para obtener un mejor rendimiento al precio, y ya se calcula que se servirán 4.000 kilos de morro de cerdo, unos 120 kilos por peña. También se repartirán 3.000 kilos de chorizo y otros tantos de morcilla y se servirán hasta 2.000 tortillas. De otros productos menos comunes habrá menos cantidad, pero aun así hay quien se ha reservado 400 kilos de sardinas.

En cuanto a la bebida, los precios oscilan entre los 0,70 céntimos de un vino corriente a los 1,30 de un caldo Ribera o Rioja. Aunque la cerveza es el líquido más socorrido durante el Parral y se ha previsto que se repartirán 1.400 barriles de cerveza de 30 ó de 50 litros en los diferentes puestos. Lo más común son de 30 por el peso que supone al cargarlos y moverlos.

La caña está a 1,30 céntimos. La bebida que sube de ese precio es el refresco, a 1,70, y los cachis que salen a 4,5 euros. En cuanto al agua se venderán botellines a un euro.

Lo que también ha cambiado en las últimas ediciones es la vajilla. El plástico ha desaparecido por completo de El Parral y todo el menaje es compostable. «El coste de esta vajilla sostenible es más alta y la compra se hace de forma conjunta desde la Hermandad de Peñas para todas las entidades, pero, también, para las dos citas de comidas populares que son el Parral y el cierre de fiestas en Fuentes Blancas.

«Es la manera que tenemos para reducir costes porque no es lo mismo comprar 1.000 cada peña que una compra única que luego el distribuidor le vas pidiendo lo que necesitas», explica. Así, se hará una única compra de 150.000 platos de tamaño pequeño y grande y otros tantos vasos de caña y vino. A los que hay que sumar cubiertos.

La maquinaria del Parral está en marcha

A dos semanas de una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de Burgos, los preparativos para la celebración de Curpillos, de la tradicional fiesta de El Parral ya están en marcha. Un año especial porque será la primera vez en su historia que los actos estén más separados que nunca.

En La Quinta, sí o sí

Definitivamente, la tradicional jira de El Curpillos se celebrará este año en el parque de La Quinta. Patrimonio Nacional ha descartado formalmente la petición formulada por el Ayuntamiento de Burgos para que la fiesta del próximo siete de junio se celebre en su ubicación habitual, el parque de El Parral, aprovechando que las obras de remodelación no han comenzado todavía.

Las peñas se organizan en la Quinta

La Hermandad de Peñas ya ha realizado el sorteo de puestos con el plan previsto de desarrollarse por primera vez, y nadie sabe por cuanto tiempo, en el parque de la Quinta. «Hemos hecho un sorteo lineal de las 36 peñas que participan pero que no habría problema si finalmente se puede hacer donde siempre porque ese mismo sorteo sirve para el Parral », explica el presidente de la Hermandad de Peñas, Fajas y Blusas de Burgos, Miguel Santamaría. Está convencido que ése sería el sentir mayoritario de todos los peñistas. «Estoy seguro que el 99,9% de las peñas estarían encantados de no irse» porque, no esconde que «hay miedo a no volver al Parral», añade.

Tradición burgalesa

Por un lado la celebración religiosa, procesión y desfile, continuarán realizándose en el Monasterio de las Huelgas. Una de las citas festivas más antiguas de la capital. Su origen está en la celebración de la victoria de las Navas de Tolosa en el año 1212, aunque los primeros documentos escritos nos llevan al Siglo XIV bajo el reinado de Alfonso XI.

A estos actos del Curpillos o Corpus Chico se ha unido siempre la romería en Parral. Un lugar vetado para la ciudad durante siglos, por ser propiedad del Monasterio.

Como curiosidad recordamos que este día comenzó a ser considerado fiesta local en el año 1953, aunque sólo lo era media jornada. A partir del medio día tocaba volver al trabajo. No es hasta el año 1979 cuando ya se le considera fiesta con mayúscula, libre de trabajo para la mayor parte de los vecinos y marcado en rojo en el calendario de la capital.

Monasterio y Parral siempre han estado unidos hasta este año. Los trabajos de remodelación del parque han obligado a buscar una alternativa para la celebración de las fiesta ¨profana ¨. El parque de la Quinta en el espacio situado junto a Las Veguillas, será donde se desarrolle el evento el 7 de junio.

El Curpillos 2024 será en La Quinta

Es el acuerdo al que se llegó el pasado mes de noviembre con todas las partes implicadas: Ayuntamiento de Burgos (equipo de Gobierno y oposición), Policía Local, Bomberos y la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños. En este área se situarán las 36 peñas que participan en la Jira . Un espacio capaz de dar cobijo a las 30.000 personas que acudieron el pasado año a la fiesta.

Una zona que ha sido elegida por considerar que mantenía lo necesario para los festejos: equipamiento, sombra y accesibilidad.

Preparativos para el ¨Nuevo Parral ¨

Los preparativos para la fiesta están en marcha. En el mes de marzo se inició la tala de 64 chopos y tres castaños de indias situados e la zona, con el objeto de garantizar la seguridad de los asistentes tras el análisis del arbolado realizado por los técnicos del ayuntamiento. Un trabajo de saneamiento, que conllevará la plantación de nuevas especies a partir del «próximo otoño», el Ayuntamiento de Burgos también contemplan trasmoches y podas en más de 400 chopos, un tilo, un árbol platanero y un castaño.

Son muchos los detalles para garantizar que la fiesta mantenga su esencia, por eso también desde el área de comercio han pensado en el tradicional mercadillo que desde hace algunos años acompañaba a la celebración del Parral en los aledaños del parque. Los puestos se ubicarán el próximo 7 de junio a lo largo del carril bici del paseo de La Quinta, en la zona rehabilitada y por la que antes pasaba la carretera a Fuentes Blancas. Un complemento para darle cuerpo a la fiesta del Curpillos. En 2023 se instalaron más de un centenar .

Rehabilitación del parque del Parral

Definitivamente, Patrimonio Nacional descartó formalmente la petición formulada por el Ayuntamiento de Burgos para que la fiesta del próximo siete de junio se celebre en su ubicación habitual, el parque de El Parral, aprovechando que las obras de remodelación no han comenzado todavía.

La alcaldesa Cristina Ayala se mostraba contundente ante esta negativa, «lamentablemente han dicho que no, aunque creo que era una demanda unívoca de toda la sociedad». El argumento que ha dado Patrimonio es que quieren que las obras comiencen lo antes posible. Aunque, la alcaldesa aseguró que «no va a ser así».

El equipo de gobierno insiste que van a ser contundentes y que la fiesta del Parral debe volver al parque una vez termine el proyecto de remodelación del espacio que quiere trasformar la imagen de la zona, según la conocemos.

La obra de remodelación tiene prevista la inversión de aproximadamente dos millones de euros. El objetivo es mejorar la parte ornamental del jardín, así como la conservación y aumento de la biodiversidad, con una ampliación del arbolado y resaltar su valor histórico.

Un proyecto que incluye la plantación de 400 nuevos árboles y más de 1.200 metros cuadros de arbustos, instalación de riego automatizado en todas las zonas, mejora de los paseos, iluminación, creación de nuevos circuitos e instalación de mobiliario urbano renovado. Entre los nuevos elementos, que incluyen también carteles y fuentes, destaca una zona dedicada a los aparatos para la práctica de la calistenia. Posteriormente, se colocarán siete puertas como cerramiento del perímetro y del parque durante la noche.