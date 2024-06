Zurbarán Rock 2024: Los horarios de todos los conciertos del festival heavy de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ya se conoce el orden de actuación y los horarios en los que subirán al escenario las 18 bandas que actuarán en el festival Zurbarán Rock Burgos de este año 2024 los días 112 y 13 de julio en la plaza de San Agustín.

A falta de tres semanas para que el heavy metal vuelva a llenar de música el centro de la ciudad, los organizadores del festival han hecho pública la programación de los conciertos del viernes y el sábado, tras la sustitución de The Warning por The New Roses.

Así, serán los castellonenses Lépoka quienes echen a andar este nueva edición de este festival heavy gratuito de Burgos por el que se espera que pasen más de 10.000 personas. Las guitarras de Lépoka comenzarán a sonar a partir de las seis de la tarde y una hora y cuarto más tarde 19:15h) serán Heavy Pettin quienes tomen el relevo.

A las 20:35h será el momento de escuchar a Nightmare justo antes de que salte al escenario uno de los grandes nombres de este Zurbarán Rock 2024. Será a las 22:10h cuando le llegue el turno a Ronnie Atkins, la voz de Pretty Maids que estará sobre el escenario principal hasta que a las 0:15h sea el hard rock de The New Roses el que haga saltar al público.

Previamente los burgaleses Cheddar actuarán en el segundo escenario del festival a las 23:45h y serán los Hijos de Overon los que sigan a The New Roses, también en el escenario Valdorrock antes de que Dark Embrace ponga el punto final al primer día del festival a partir de la 1:55h.

El sábado arranca la maratoniana jornada festivalera con los burgaleses Mort Subite a las 16:30h, dando paso a Temple Balls (17:30h), Skiltron (18:50), Vhäldemar (20:15h), Crashdïet (21:50), Sonata Artica (23:50h) y Jenner (1:50h). Todos ellos en el escenario principal.

También habrá tiempo el sábado para escuchar buena música desde el escenario Valdorrock con The Fly Army (21:20h), Supremacy (23:05) y Daeria (1:15h).