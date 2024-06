Sanidad espera no tener que cerrar consultorios en verano por la falta de médicos

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El verano sanitario se asoma y con las plantillas tan justas en lo que a Medicina Familiar y Comunitaria se refiere todo puede pasar. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha insistido que «el objetivo es no cerrar ningún dentro de salud, seguir dando asistencia gracias a trabajo de los profesionales, no hay previsión de cierre en los centros de salud de Burgos y de Castilla y León» . Eso sí avanzó que las plantillas están tan justas que «puede haber imponderables por incidencias en la plantilla que no son esperables y, en ese caso, tendríamos que tomar alguna decisión».

En una intervención durante la presentación la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico en el Centro de Salud de las Torres, Vázquez remarcó que se han iniciado nuevas contrataciones de fidelización en el Hospital y en Atención Primaria. En enfermería se han alcanzado más de 60 con 24 en Atención Primaria y 40 en Atención Hospitalaria y se ha reforzado el servicio de fisioterapia en Primaria con 14 nuevos contratos en dos años hasta alcanzar los 28.

Pero médicos de cabecera, de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria es «»muy difícil de encontrar por no decir imposible, no hay médicos dispuestos ye Ministerio no ha tenido a bien hacer las actuaciones que hemos pedido y es un personal imposible de contratar porque no hay».

De ahí que la opción vuelva a ser la de acudir a médicos sin la especialización MIR. «Tenemos la obligación de garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio de Castilla y León y utilizar todos los medios de los que se disponga para poder atender a la población y, ante la inacción del Gobierno, vamos a utilizar aquello de lo que disponemos

Las obras del García Lorca, sobre el calendario previsto

En cuanto a la consecución de las obras de gafado centro de salud del Silo, que sustituirá al abarrotado García Lorca, parece que van en tiempo en este tercer intento de completar la construcción. «Parece que se va a cumplir el plazo de finales del mes de abril del año que viene», señaló Alejandro Vázquez.

Resumió que los trabajos se han centrado en la limpieza de la instalaciones cuyas obras se han paralizado por problemas con las dos empresas adjudicatarias diferentes. Después se han realizado adaptaciones a las estructuras que «ha habido que adaptar», el sistema de voz y datos que «ha habido que reformarlo». Durante estos días se van a acometer mejoras en la cobertura del techo. «Se sigue el plan de obra previsto», concluyó.