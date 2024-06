Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desde la dirección del Centro Educativo Solar del Cid, en el Barrio de San Pedro de la Fuente, siguen sin tener comunicación directa con los responsables políticos del ayuntamiento de la capital. El organismo encargado de la conservación del centro al tratarse de un colegio público.

«No sé si algún político se decidirá a venir, se molestará en acercarse para ver el desastre. Aquí está respondiendo todo el mundo, menos quien tiene que responder y dar la cara que son los políticos», explicó la directora del centro, María Belén Barrios Carrasco.«No sé si será la alcaldesa, el concejal de patrimonio, de infraestructuras o de educación. Aquí no ha venido nadie».

Sí lo ha hecho durante la mañana del viernes la Técnica Jefe de Almacenes y Talleres Municipales, Laura Ruedas, a la que la directora «agradezco la implicación y ayuda que siempre nos han prestado».

Esta área municipal está formada por profesionales como carpinteros, albañilería, fontaneros y electricistas que son los encargados de las reparaciones. Pero los cambios en las plantillas y las jubilaciones han reducido el número de profesionales, que de 60 han pasado a ser tan solo 15. «Hay muy pocos empleados. Y tienen que cubrir las necesidades. Pero cuando hay fiestas, no solo las patronales, todas las fiestas, el personal está empleado para montar vallas, escenarios, mesas para la comida del castillo. Es una orden directa», explica María Belén Barrios Carrasco. «Y mientras están en ese tipo de actuaciones no pueden hacer nada que no sea las fiestas».

Los cascotes siguen cayendo sobre las mesas de infantilECB

La directora apunta que este tipo de personal acude si se da parte de una urgencia. Como la que tuvieron que efectuar el pasado mes de mayo en un aula de infantil, una de las que se ha inundado ahora. Se desprendió un fluorescente que «se había caído a plomo y pendía de un cable en el aula y todavía había clases».

También se espera la visita del Área Técnica de Construcción de la Dirección Provincial de Educación de la Junta.

Desde el centro consideran que se debería haber actuado ya en el centro, por lo menos para revisar el estado de las aulas, debido a que la AEMET continúa con la alerta ante la llegada de la DANA al centro de la península, que puede de nuevo dejar lluvias importantes.

El claustro de profesores continuado recogiendo las aulas, tirando los materiales estropeados, e intentando «salvar lo que se pueda salvar». Entre ellos, los materiales digitales que están anclados a la pared y que no pueden retirar, por lo que se han cubierto «como hemos podido, con plásticos».

Mientras continúan los desprendimientos de cascotes en las cuatro aulas de infantil afectadas por la tromba de agua del martes por la tarde. Clases situadas en la parte más antigua del centro que se levantó en 1984. Tres de ellas imparten clase a niños de 4 y 5 años, y una está destinada a sala de usos múltiples.

Se ha perdido gran parte del material educativo realizado por los niños y profesoresECB

Los padres del centro se han dirigido a la dirección interesándose por el estado del colegio. «Se han interesado por si podían venir a ayudar en lo que fuera», apunta la directora. «Y también están preocupados por si esta situación no se soluciona y tienen que llevar a clase a sus hijos a otros centros».