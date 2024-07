Aprueban terminar la ampliación del Museo de Dinosaurios, pero frenan el contrato estable de restaurador

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A nivel científico, sus publicaciones en revistas de impacto en el ámbito de la paleontología y las colaboración con especialistas, los Dinosaurios de Salas están reconocidos. A nivel institucional lo que la Unión Europea reconoce a través de la entrega de fondos europeos de concurrencia competitiva no cala en la administración más cercana. Y no solo es la «incomprensión» de la Junta de Castilla y León.

En el pleno de debate de presupuestos del Ayuntamiento de Salas de los Infantes, se abordó la concesión de la última partida para finalizar la ampliación del Museo de Dinosaurios con 230.000 euros. Se acabará la obra con el cerramiento y el equipamiento de este espacio. Esta infraestructura contará con un una zona de almacenaje de la colección y un área de restauración que permita afrontar la recuperación de las piezas más grandes que hoy están en un almacén municipal de obras. Pero lo que no está claro es si contarán con un restaurador que disponga las directrices necesarias para ese laboratorio o las condiciones de temperatura o humedad necesarias de ese depósito de la colección.

Y es que en el mismo pleno se debatía la incorporación a la plantilla municipal de un puesto de conservador restaurador en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Si para terminar el continente hubo unanimidad, en quién gestionara el día a día del contenido no tanta. Se ha frenado la incorporación de un conservador restaurador para el museo en la plantilla municipal. El objetivo es dar estabilidad a un puesto que se contrata de manera temporal desde 2002. Previsto en el proyecto de presupuestos, los corporativos del PSOE y Ciudadanos presentaron alegaciones a esta medida, que contó con el apoyo del PP. La Agrupación Cívica Salense (ACS), que gobierna en minoría, vio como esta iniciativa se venía abajo.

Una «discrepancia jurídica en la que un informe de secretaría decía que con la tasa de reposición no se puede crear una nueva plaza, se respondió con un informe externo que alega que si es un puesto cubierto temporalmente durante 10 años consecutivos es un puesto estructural, pero no se ha tenido en cuenta», señala la alcaldesa de la Agrupación Cívica Salense, Ada Marcos.

Sostiene la edil, que gobierna en minoría, que «hay legislación de corporaciones locales que no están pensadas para un municipio pequeño, además necesitamos, por la ley de Museos regionales de Castilla y León contar con un conservador restaurador en plantilla, y, por otro lado, en personal el Ayuntamiento de Salas tiene remanente ¿porqué esta vez no se ha tenido en cuenta lo que es beneficioso para el pueblo?», se pregunta.

«Tendremos restaurador, pero no como queríamos»,

Apuntan desde el Consistorio que «tendremos restaurador, encadenando contratos, de manera precaria, que es lo que no queríamos y acudiremos a una modificación presupuestaria», avanza. Considera la alcaldesa que es una medida que va en contra de la normativa de reducir temporalidad en las administraciones públicas y también la ley de gestión museística no contar con esta figura.

Para el Museo de Dinosaurios de Salas, con restaurador desde 2002, es «fundamental y obligatorio por ley», señala el director del Museo, Fidel Torcida. Remarca que es un perfil que requiere una «especialización concreta y sin este puesto no podemos hacer nada: se encarga de restaurar y estabilizar las piezas para que podamos investigar, gestiona la colección, atiende tutorización de trabajos de investigación, recibe el material, lo cataloga... es fundamental», explica Torcida.

Y aunque no es un puesto con nombre y apellidos, si no de convoatoria abierta, sí explican que el trabajo de la restauradora actual «es muy bueno». Se necesita estudiar Bellas Artes y realizar un estudios de restauración pero para la paleontología se requieren conocimientos específicos.

En Dinopolis vieron la necesidad y se organizó una Escuela de Restauradores que mantuvo dos cursos. «Salieron preparados exclusivamente para esto, pero muy pocos» explica Torcida. Uno de esos estudiantes es quien realiza el trabajo de restauración en las piezas de Salas de los Infantes encadenando contratos.

El miedo que cunde entre los responsables municipales y de gestión del Museo es que la falta de estabilidad haga que esos perfiles tan especializados no miren hacia el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes por opciones más estables porque son muy demandados en este ámbito. «Están aquí porque creen en el proyecto, porque saben que los materiales plantean un proyecto de investigación interesante a largo plazo porque si no está aquí, no se va a ir al paro es que no hay este perfil y ¿lo vamos a dejar escapar?», lamenta decepcionada la alcaldesa de Salas.