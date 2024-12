«¡Qué lechazo, qué morcillas!». Los mejores bares y restaurantes para esta Navidad en Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Que en Burgos se come bien está fuera de toda duda. Sin embargo, a la hora de elegir muchos clientes verifican de antemano cuáles son los mejores bares y restaurantes. Y no dudan en guiarse por las valoraciones que emiten otros usuarios a través de plataformas como Tripadvisor o el buscador de Google. Entre puntuaciones y reseñas, cualquiera se puede hacer a la idea de lo que se va a encontrar dentro de un establecimiento.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los compromisos se multiplican que da gusto. Comidas y cenas de empresa, con la familia, con los amigos... Lo ideal es reservar cuanto antes porque encontrar mesa por estas fechas puede convertirse en misión imposible. Al menos en aquellos restaurantes que más éxito cosechan a través de las redes sociales.

Tampoco hay que perder de vista los bares y pubs. Ideales para la sobremesa, en un ambiente más desenfadado. Por la noche o de tardeo, lo mismo da. Lo importante es estar a gusto y tomar unas copas en buena compañía. O cervezas artesanas, ya que los establecimientos con mejor valoración por parte de la clientela son, precisamente, los que incluyen una amplia variedad de zumos de cebada.

RESTAURANTES

Asador San Lorenzo

Verónica y José Manuel Lorenzo. SANTI OTERO

Su liderazgo es indiscutible. No hay manera de apear al Asador San Lorenzo del primer puesto en el ranking de Tripadvisor. Y eso que se encuentra lejos del casco histórico, en la carretera de Poza. Aún así, raro es el día que el comedor no está completo. De hecho, lo habitual es pedir con mucha antelación porque las reservas vuelan.

«Merece la pena visitarlo para comer excelentemente bien. ¡Qué lechazo, qué morcillas!», reconoce un usuario que no duda dar un «diez de diez» al establecimiento. Otro cliente, en la misma línea, califica la propuesta del San Lorenzo como «la obra maestra de algún sabio conocedor de la cocina».

Es probable que ya no quede ni una mesa para esta Navidad, aunque por intentarlo que no quede. Un milagro sería encontrar hueco en fechas clave como Año Nuevo o el día de Reyes, así que tampoco es mala idea reservar para 2025. Al final, merecerá la pena porque el «trabajo, materia prima y buen equipo» marcan la diferencia. Aparte del lechazo, triunfan sobremanera los pimientos, que «no damos abasto a asar», y la morcilla. En definitiva, lo «típico burgalés» que uno se encuentra en el siempre solicitado Menú San Lorenzo.

«Al final el cliente responde. No solo de Burgos, sino a nivel nacional y extranjero», confiesan Verónica Lorenzo y su padre José Manuel. Inmejorable tándem que se enorgullece de contar con una clientela sumamente fiel. Por ejemplo, reciben «innumerables» visitas desde Cataluña y nunca está de más recordar una de las grandes ventajas de su emplazamiento: «se aparca muy fácil».

Aparte de las reseña que el Asador San Lorenzo recibe en Tripadvisor o Google, muchos clientes transmiten sus sensaciones «en servilletas o en la misma factura». Cuando eso ocurre, la ilusión les desborda porque «la gente sale encantada y nosotros con ellos». Aún recuerda Verónica el detalle de una mujer china que les dejó un amuleto de la suerte. Por otro lado, las críticas negativas suelen ser fruto de equívocos. En más de una ocasión el usuario en cuestión se confundía de local. Aunque también, apunta a continuación, les han reprochado el hecho de no dar servicio por las noches.

Onírica

Interior del restaurante Onírica.SANTI OTERO

La decoración ya es un aliciente en sí mismo. Pero de nada serviría si lo que se ofrece no cumple las expectativas del cliente. Por lo que parece, Onírica satisface de pleno a la mayoría. Si no, ¿de qué iba a situarse en el puesto número 2 de Tripadvisor en tan poco tiempo?

Situado en la calle de San Lorenzo, en pleno casco histórico, el establecimiento plantea un concepto «disfrutón» desde que se entra hasta que se sale. Si por algo se caracteriza la propuesta de Onírica es por los detalles. Desde el producto, elaborado desde cero y de cercanía a ser posible, hasta la carta de vinos. Hasta la música de fondo, en función del momento, para que la experiencia resulte lo más agradable posible.

«Agradable» es un término que se repite a menudo en las reseñas de quienes aprueban con nota el planteamiento culinario de este restaurante. También hay quien premia la «originalidad» de los platos en un «ambiente maravilloso» que destaca por su «calidad-precio insuperable». No es de extrañar, por lo tanto, que muchos dejen claro su intención de repetir.

La Cantinilla

Recibidor del restaurante La Cantinilla.TRIPADVISOR

«El trato en primer lugar y después la comida», reza la crítica más reciente. Solo por eso, y teniendo en cuenta que la nota es de 5 sobre 5, dan ganas de ir a comer ahora mismo a La Cantinilla. La única pega, según comenta otro cliente, es que caben «pocos comensales». Por lo demás, «simplemente perfecto». ¿Qué más se puede pedir?

Irrumpe este restaurante en el top de Tripadvisor sin hacer demasiado ruido pero dejando el mejor sabor de boca entre quienes han comido allí. Cerca del centro histórico, en la calle Puente Gasset, nos encontramos ante uno de esos lugares acogedores, de los de toda la vida en el mejor sentido de la palabra, con platos clásicos y contundentes de la gastronomía castellana como una olla podrida que está para chuparse los dedos.

Sin acudir a la vanguardia pero tampoco anclándose en el pasado, La Cantinilla destaca por su acertado equilibrio entre la tradición culinaria de la tierra y la búsqueda de nuevos sabores que casan a la perfección. Al margen de la comida, que suma un montón de puntos a tenor de lo que se recoge en las reseñas, el trato es, sin duda, un valor añadido que la gente no pasa por alto.

BARES Y PUBS

La figa ta tia

Interior de La figa ta tia.TRIPADVISOR

Se ha convertido, por méritos propios, en uno de los garitos de moda en la ciudad. Resulta difícil describir La figa ta tia con una sola palabra. O en una frase corta. Cuando uno entra en el local, se encuentra con un espacio diferente. Muchos lo califican, no sin razón, de bohemio. Sin embargo, conviene rascar más allá de la superficie para disfrutar de este acogedor establecimiento de tres plantas situado en la Llana de Adentro.

La cultura se respira en el ambiente. Por los libros, al acceso de la clientela que quiere amenizar su consumición, pero también por las actividades que se programan de manera periódica. Micros abiertos, exposiciones, juegos para conocer gente... Cualquier excusa es buena para visitar La figa. Con o sin actividad a la vista, ya que los pinchos y las tapas -siempre con opción vegana- suponen todo un plus.

Por todo eso y mucho más, La figa ha conseguido alzarse en el podio de Mejores bares y pubs de Tripadvisor. «Para repetir a menudo», confiesa una clienta que no duda en destacar los «riquísimos postres» que se ofertan y el «trato súper cercano». De igual manera, hay quienes valoran de forma muy positiva la cerveza, por no hablar del «ambientazo» que, sí o sí, ya es marca de la casa.

Golden Rock & Beer

David Herrera, en el Golden Rock & Beer.TOMÁS ALONSO

Tremenda sorpresa la que se llevó David Herrera cuando descubrió que su Golden Rock & Beer había sido designado como el mejor bar de cerveza artesanal en España según un portal especializado. También cuando tuvo constancia de que un cliente anónimo, que en realidad trabajaba para otra web del estilo, le situó en cabeza de un Top 5 nacional. El culmen, tan sorprendente como inesperado, llegaría cuando le comunicaron que se ha ganado un Solete de la Guía Repsol.

¿Cuál es el secreto? «Si lo supiera, no sé si te lo diría», bromea David. Al final, llega a la conclusión de que «somos diferentes». La conjunción de guitarras, cerveza de calidad y el «criterio de calidad» en cada plato de comida juega considerablemente a su favor. Tanto en el Golden como en su hermano gemelo, el Golden Garden. El primero, situado en la calle de Valladolid, «se quedó pequeño». Por eso decidió ofrecer «la misma esencia en espacios diferentes» extendiendo su propuesta en la calle Trinidad.

Lograr toda esta serie de reconocimientos no ha sido fácil. Tampoco arrancar tras la pandemia. Para Herrera, retomar el pulso supuso un «esfuerzo personal bastante bestia». No en vano, al final ha sido «recompensado» con el cariño de todos aquellos clientes, burgaleses o de otros sitios, que siempre vuelven. Por cierto, no hace falta pisar ninguno de los locales para degustar los platos. Desde hace ya un tiempo, ambos establecimientos disponen de sendos servicios de comida a domicilio.

Jabato

Cuando cogió las riendas del local, sabía que el Jabato está muy bien considerado. De lo que no estaba al tanto era de su posicionamiento líder en Tripadvisor. Lo celebró en su momento, claro está, pero Carmen Álvarez no se ha acomodado sino todo lo contrario. Tenía que mantener el listón y lo ha conseguido con creces.

El traspaso surgió, como quien dice, de la noche a la mañana. Resulta que uno de los socios le ofreció llevar las riendas del negocio y no se lo pensó dos veces. En 15 días ya habían formalizado todos los trámites y Carmen, tras «toda la vida en hostelería» como cocinera, camarera y encargada, se puso manos a la obra. Lo mejor, aparte de ubicarse en su barrio, es que coger el Jabato «no era como empezar de cero».

Si algo pone en valor la gerente del local es el trabajo desempeñado por Samu, Micky y Pablo. Ellos fueron los artífices de que este establecimiento de la calle Fernán González haya funcionado tan bien. Gran parte del éxito reside, tal y confirman los propios clientes, en la amplia variedad de cervezas artesanas.

Dispuesta a aportar su «toque» poco a poco, Carmen apostó desde el principio por el «picoteo» y triunfó. De hecho, muchos clientes agradecen las deliciosas tapas que se sirven con las consumiciones mientras advierten que es un local de «visita obligada». Además, el trato y la música juegan a favor del Jabato, un sitio que nadie debería perderse cada vez que va a Las Llanas.